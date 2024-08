Parabadminton, Rosa De Marco esordirà domani alle Paralimpiadi contro la numero 1 del mondo

Definito il calendario del parabadminton alle Paralimpiadi di Parigi 2024: l’esordio dell’Italia ai Giochi in questo sport (non c’erano azzurri tra i qualificati a Tokyo 2020) arriverà domani, giovedì 29 agosto, quando Rosa De Marco scenderà in campo a Port de La Chapelle.

L’azzurra, classe 2001, è stata sorteggiata nel Gruppo A del torneo di singolare femminile della categoria SU5: non prima delle ore 13.50 l’italiana se la vedrà con l’indiana Thulasimati Murugesan, numero 1 al mondo. De Marco, invece, è la numero 7 nel ranking mondiale, e nei tre precedenti non ha mai battuto l’indiana.

Il torneo di singolare femminile della categoria SU5 vedrà protagoniste 9 atlete, divise in 3 gironi da 3: le prime due si qualificheranno al tabellone ad eliminazione diretta. L’italiana completerà la fase a gironi sabato 31 agosto, quando sfiderà (orario da definire) la lusitana Beatriz Monteiro.