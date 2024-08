Badminton, Rosa De Marco viene eliminata nella fase a gironi e termina settima alle Paralimpiadi

L’azzurra Rosa De Marco ha chiuso il proprio cammino alle Paralimpiadi di Parigi 2024: a Port de La Chapelle l’italiana ha concluso al terzo posto nel Gruppo A del torneo di singolare femminile della categoria SU5 del badminton, mancando l’accesso ai quarti di finale e terminando così al 7° posto assoluto.

L’italiana, classe 2001, numero 7 nel ranking, dopo aver perso all’esordio contro l’indiana Thulasimati Murugesan, numero 1 al mondo, oggi ha ceduto il passo alla lusitana Beatriz Monteiro, che nei cinque precedenti aveva sempre battuto l’azzurra.

La portoghese quest’oggi si è imposta in due game, con lo score di 21-14 21-11, in 36 minuti di gioco, in quello che era uno scontro diretto per la qualificazione ai quarti di finale, dato che l’indiana Thulasimati Murugesan ieri aveva battuto anche la lusitana, vincendo il girone e passando direttamente alle semifinali.

Il torneo di singolare femminile della categoria SU5, infatti, vedeva protagoniste nove atlete, che nella prima fase erano divise in tre gironi da tre: le prime due di ciascun raggruppamento si sono qualificate al tabellone ad eliminazione diretta, con due atlete già in semifinale ed altre quattro che partiranno invece dai quarti.