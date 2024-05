ATP Roma, si completa il secondo turno. C’è Nardi per Rune, in campo Arnaldi e Napolitano. Nadal incrocia Hurkacz

Quarta giornata del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia, si completa il secondo turno che vedrà scendere in campo le teste di serie della parte inferiore del tabellone ed anche tre azzurri ancora in tabellone in partite sicuramente complicate.

Serata della vita per Luca Nardi, che dopo aver avuto la meglio su Daniel Altmaier sarà impegnato con Holger Rune nell’ultimo match previsto sul Centrale. Un bel test per l’attuale numero 81 al mondo, tornato in campo dopo il Masters 1000 di Montecarlo, che potrà respirare un po’ di aria dei grandi palcoscenici con il tifo a suo favore.

Ci si attende un segnale di ripresa da Matteo Arnaldi, che ha battuto il francese Harold Mayot soffrendo più del previsto e avrà di fronte Nicolas Jarry, titolare di un bye, mentre per Stefano Napolitano, vittorioso con J.J. Wolf, ci sarà una sfida da prendere con le molle con il cinese Shang Juncheng, già al secondo turno come lucky loser.

Ancora Centrale per Rafael Nadal, che dopo aver sofferto con Zizou Bergs avrà un test probante con la testa di serie numero 7 Hubert Hurkacz, mentre Daniil Medvedev avrà di fronte il britannico Jack Draper. Spazio sul Grand Stand per Stefanos Tsitsipas, che trova un giocatore insidioso come Jan-Lennard Struff, mentre i finalisti di Madrid Andrey Rublev e Felix Auger-Aliassime si incroceranno sul Pietrangeli: il canadese affronta Botic van de Zandschulp, subito dopo il russo se la vedrà con Marcos Giron.