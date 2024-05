ATP Roma 2024: Stefano Napolitano vola ancora, è terzo turno agli Internazionali d’Italia

Stefano Napolitano conquista il terzo turno agli Internazionali d’Italia 2024 di Roma. Contro il classe 2005 cinese Juncheng Shang, ripescato da lucky loser ma di forte prospettiva, il biellese s’impone per 6-7(3) 6-1 6-0 in 2 ore e 21 minuti e si guadagna l’insperato appuntamento al terzo turno con il cileno Nicolas Jarry.

Di lotta ce n’è tanta, anzi tantissima nel primo set. I due si affrontano con alto livello, il cinese riuscendo a mostrare grandi sprazzi di talento e l’italiano con rilevante solidità. Anzi, è proprio Napolitano il primo a mettersi in fuga, anche perché Shang sbaglia due dritti e lascia il break di vantaggio all’azzurro sul 3-2. Che quasi diventa 5-2, ma le tre palle break sul 4-2 l’asiatico se le gioca veramente molto bene. Sullo slancio, riesce anche a recuperare il break, anche se la collaborazione del piemontese in questo caso è abbastanza ampia (da 40-0 ai vantaggi e poi doppio fallo sulla palla del controbreak). Si arriva così al tie-break, che però viene dominato da Shang.

Si ricomincia ancora con equilibrio nel secondo set. Una situazione che, però, dura (molto) poco. Sarà l’effetto del Foro Italico, sarà il fatto che Napolitano “vede” l’irripetibilità dell’occasione, sta di fatto che il biellese inizia a macinare gioco, punti e break di fronte al pubblico capitolino. Shang, che neppure è sulla sua superficie preferita, si ritrova travolto da un proprio calo e da una salita dell’azzurro che, punto dopo punto, vola fino al 6-1.

E la trama del terzo set non è difforme: Napolitano continua a spingere, variare e fare gioco contro un versione ormai confusa del classe 2005 cinese, che è indubbiamente forte in prospettiva, ma per adesso incassa una situazione rara. Il piemontese gioca ormai su un livello diverso, conquista un game e poi un altro ancora fino a portare a 11 quelli in fila. Finisce con un 6-0 e con tanta gioia.