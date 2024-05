ATP Roma 2024: Matteo Gigante porta a casa il derby con Giulio Zeppieri agli Internazionali d’Italia

Il derby tra wild card azzurre andato in scena nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2024 premia Matteo Gigante. Prima vittoria capitolina per lui, in un autentico confronto di persone molto vicine anche per luogo di nascita (Giulio Zeppieri è di Latina) 7-6(2) 6-4 il punteggio finale, e al secondo turno sfida con l’argentino Francisco Cerundolo, numero 20 del seeding.

Nel primo set Gigante parte a tutta e piazza subito un parziale di 12 punti a 4, che gli consente di andare immediatamente sul 3-0 pesante. Zeppieri entra in partita recuperando uno dei due break di ritardo nel quarto gioco e poi completa la rimonta nell’ottavo game, centrando il 4-4. Lo stesso Zeppieri deve cancellare un break point sia nel nono che nell’undicesimo game, ma poi non sfrutta ben quattro set point nel dodicesimo. Il tiebreak viene dominato da Gigante, che dallo 0-1 infila sei punti consecutivi andando poi a chiudere sul 7-2 dopo 69 minuti.

Nella seconda frazione Gigante cancella una palla break sul 30-40 nel terzo game e lo stesso fa Zeppieri nel quarto gioco. Non si registrano altre occasioni di strappo, poi nell’ottavo gioco, con Gigante in vantaggio per 4-3 e con Zeppieri al servizio, ma sotto 15-30, arriva la pioggia ad interrompere il derby azzurro. Alla ripresa i due tengono il servizio, poi, quando tutto sembra portare verso fasi ancora più calde, il laziale sbaglia di tutto, compreso l’ultimo dritto incrociato molto facile sul 30-40. Avanti va così l’uomo che a Roma ci è nato.

Per Gigante maggiore capacità di contenere gli errori: 23 vincenti e 38 gratuiti contro il 18-42 di Zeppieri, che deve così rinviare l’assalto ai piani alti. Quello che proverà (ma è molto dura) a fare il suo connazionale, che col suono del 70%-57% di punti vinti con la prima e 54%-48% con la seconda andrà in cerca di un passo dentro i 130 del ranking ATP.