Gli italiani in campo agli Internazionali d’Italia a Roma venerdì 10 maggio: orari, programma, dove vederli in tv

Saranno davvero numerosi gli impegni dei giocatori italiani al Foro Italico di Roma domani per gli Internazionali d’Italia 2024. Il programma prevede una ricchissima presenza azzurra: andiamo a comprendere con ordine le principali questioni all’ordine del giorno.

Si parte da Lorenzo Musetti, che apre il Campo Centrale contro il francese Terence Atmane, e si chiude con Jasmine Paolini ancora sul Centrale, del quale le saranno date le chiavi da Novak Djokovic. In mezzo, doppi a parte, un importante novero di confronti: dalla nuova sfida di Luciano Darderi all’argentino Mariano Navone si va avanti con le sfide complicate per Francesco Passaro e Matteo Gigante, come anche per Flavio Cobolli. Tra le donne, tenteranno di ribaltare il pronostico tanto Elisabetta Cocciaretto quanto Sara Errani, in partite tanto intriganti quanto non semplici.

Di seguito l’intero programma dei match con italiani agli Internazionali d’Italia 2024 per ordine di gioco. Sarà possibile vedere le partite su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Plus (tasto verde), oltre che in diretta streaming su SkyGo e, ove possibile, Now. OA Sport offrirà inoltre una gamma di Dirette Live testuali, per non perdersi nulla.

CALENDARIO ITALIANI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024

Venerdì 10 maggio

Musetti (ITA) [26]-Atmane (FRA) [Q] – Ore 11:00, 1° match sul Campo Centrale – 2° turno ATP

Darderi (ITA)-Navone (ARG) [28] – 2° match sul Grand Stand – 2° turno ATP

Bronzetti (ITA)/Noskova (CZE) [OSE]-Pigato (ITA)/Zantedeschi (ITA) [WC] – 2° match sul Campo 6 – 1° turno doppio WTA

Cocciaretto (ITA)-Garcia (FRA) [22] – 3° match sul Campo Centrale – 2° turno WTA

Cobolli (ITA)-Korda (USA) [24] – 3° match sul Grand Stand – 2° turno ATP

Errani (ITA)-Svitolina (UKR) [16] – 4° match sul Pietrangeli – 2° turno WTA

Passaro (ITA) [Q]-Griekspoor (NED) [23] – 4° match sul Campo 2

Bilardo (ITA)/Ricca (ITA) [WC]-Gillé (BEL)/Vliegen (BEL) – 4° match sul Campo 6 – 1° turno doppio ATP

Gigante (ITA) [WC]-F. Cerundolo (ARG) [20] – 5° match sul Pietrangeli – 2° turno ATP

Paolini (ITA) [11]-Sherif (EGY) – Non prima delle ore 20:30, 2° match sessione notturna sul Campo Centrale – 2° turno WTA

Moratelli (ITA)/Rosatello (ITA) [WC]-Guo/Jiang (CHN) – 5° match sul Campo 1 1° turno doppio WTA

A questi bisognerà aggiungere, se vince stasera, Fabio Fognini contro Taylor Fritz (USA) [11] come 4° match sul Grand Stand.

PROGRAMMA ITALIANI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Plus (tasto verde)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport