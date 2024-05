ATP Roma 2024, Luciano Darderi: “Ho sentito un po’ di tensione. Le Olimpiadi dipendono dalle mie prestazioni”

Luciano Darderi ha battuto quest’oggi nel primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Roma il canadese Denis Shapovalov, sconfitto dopo tre ore e dodici minuti di battaglia sportiva con il punteggio di 6-7 (4) 6-3 7-6 (4). Al secondo turno per lui ci sarà l’argentino Mariano Navone.

Così l’azzurro in conferenza stampa: “Sono molto contento della mia prestazione, perché giocare contro Shapovalov non è mai facile. A volte lui gioca in maniera incredibile ed in altre circostanze fa fatica a trovare ritmo. Un risultato che quindi mi conforta“.

Il tennista italiano spiega le sensazioni vissute in campo: “Non era facile anche dal punto di vista emotivo, visto che era la mia prima partita a Roma ed ho sentito un po’ di tensione. Ho iniziato in maniera un po’ contratta, poi dal secondo set ho giocato meglio“.

Nazionalità ed Olimpiadi: “Spesso mi dicono di essere argentino e giocare per l’Italia, ma io non ci vedo nulla di strano e credo di non essere l’unico a rappresentare un Paese, pur essendo nato in un altro. Olimpiadi? Se sarò tra i qualificati sarò felice, non è una scelta che dipende da Volandri, ma dalle mie prestazioni“.