ATP Madrid 2024: Sinner sfiderà Auger-Aliassime. Alcaraz vince soffrendo, sorpresa Cerundolo

Si completa il quadro dei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Ci sarà Jannik Sinner tra i migliori otto, dopo che l’altoatesino è riuscito a battere in rimonta il russo Karen Khachanov con il punteggio di 5-7 6-3 6-3 dopo due ore e nove minuti di gioco. Una prova di forza e di carattere quella del numero due del mondo, che ha iniziato male, forse anche un po’ condizionato dal problema all’anca, ma che poi ha alzato notevolmente il suo livello nel secondo e terzo set.

Non sarà Casper Ruud ad affrontare Sinner nei quarti, ma un ritrovato Felix Auger-Aliassime. Il canadese centra una pesantissima e sorprendente vittoria contro il norvegese, che era reduce dalla vittoria del torneo di Barcellona e dalla finale di Montecarlo. Auger-Aliassime si è imposto in due set con il punteggio di 6-4 7-5.

Si ferma il sogno di Rafael Nadal. Il maiorchino cade agli ottavi con il ceco Jiri Lehecka con il punteggio di 7-5 6-4 dopo poco più di due ore di gioco. A sfidare Lehecka sarà Daniil Medvedev. Il russo ha piegato il kazako Alexander Bublik in due set con il punteggio di 7-6 6-4

Ai quarti ci va anche Carlos Alcaraz, ma quanta fatica per lo spagnolo in quello che era un match che prometteva tante insidie per il numero tre del mondo. Alcaraz si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3 6-7 7-6 dopo una battaglia di quasi tre ore di gioco, con lo spagnolo che più volte si è complicato la vita, visto che era avanti 5-3 e 40-0 nel terzo set.

Ora Alcaraz affronterà un ritrovato Andrey Rublev. Il russo dopo una serie di brutte eliminazioni negli ultimi tornei, riesce a raggiungere brillantemente i quarti a Madrid, superando in due set l’olandese Tallon Griekspoor dopo appena un’ora e sei minuti di gioco.

Sicuramente una grande sorpresa l’eliminazione di Alexander Zverev per mano dell’argentino Francisco Cerundolo, che batte il tedesco per 6-3 6-4 al termine di una prestazione davvero di altissimo livello. Sarà un quarto decisamente sorprendente quello che lo metterà di fronte all’americano Taylor Fritz, non propriamente un terraiolo, ma bravo a fare suo il match con Hubert Hurkacz per 7-6 6-4.

RISULTATI ATP MADRID 2024 (30 APRILE)

Medvedev (Rus) b. Bublik (Kaz) 7-6 6-4

Rublev (Rus) b. Griekspoor (Ned) 6-2 6-4

Fritz (Usa) b. Hurkacz (Pol) 7-6 6-4

Cerundolo (Arg) b. Zverev (Ger) 6-3 6-4

Alcaraz (Esp) b. Struff (Ger) 6-3 6-7 7-6

Sinner (Ita) b. Khachanov (Rus) 5-7 6-3 6-3

Auger-Aliassime (Can) b. Ruud (Nor) 6-4 7-5

Lehecka (Cze) b. Nadal (Esp) 7-5 6-4