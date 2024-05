ATP Lione 2024, si completa la favola di Mpetshi Perricard. Battuto Etcheverry al tie-break decisivo

Sabato 25 Maggio 2024 è un giorno che Giovanni Mpetshi Perricard non dimenticherà mai più. Si completa la favola del ventenne francese, che, proprio a casa sua a Lione, riesce a conquistare il suo primo titolo ATP della carriera. Una settimana indimenticabile per Mpetshi Perricard, che ha giocato solamente nove partite nel circuito maggiore ed ora può vantare già un titolo in bacheca, dopo aver battuto in finale l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 29 del mondo, con il punteggio di 6-4 1-6 7-6 dopo due ore e mezza di gioco.

Mpetshi Perricard ha concluso la partita con undici ace e addirittura quarantuno vincenti, rispetto ai ventidue dell’avversario. Il francese ha commesso più errori non forzati (15 contro 9) e ha concesso ben quattordici palle break, salvandone nove.

La partita comincia subito con Mpetshi Perricard che riesce ad annullare quattro palle break. Alla fine, però, il francese deve cedere il servizio ad Etcheverry nel quinto game, con l’argentino che poi sale 4-2. Nel settimo game Etcheverry ha altre tre palle break, ma non riesce a sfruttarle con Mpetshi Perricard che si salva miracolosamente. Scampato il pericolo, il transalpino ottiene il controbreak nel gioco successivo e pareggia sul 4-4. La striscia di game consecutivi del francese prosegue e nel decimo gioco ottiene un altro break, conquistando il set per 6-4.

Nonostante un primo set perso in questa maniera rocambolesca, Etcheverry si riscatta subito nella seconda frazione, partendo fortissimo. L’argentino ottiene il break nel primo e nel terzo game, scappando sul 3-0. Il numero 29 del mondo ha il pieno controllo della partita e nell’undicesimo game riesce a strappare nuovamente il servizio al francese, chiudendo 6-1.

Nel terzo set si segue l’andamento dei turni di servizio. I due tennisti tengono agevolmente la battuta fino al 5-5. Dall’undicesimo game in poi succede di tutto. Mpetshi Perricard riesce a trovare il break, ma manca l’occasione di servire per il match, con Etcheverry che trova l’immediato controbreak. La giusta conclusione è il tie-break: entrambi hanno un match point, ma Mpetshi Perricard ne ha un secondo e lo sfrutta, chiudendo 9-7 e completando la sua favola.