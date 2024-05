Atletica, Noah Lyles infiamma una distanza spuria e accarezza un “record” di Bolt!

Noah Lyles si è reso protagonista della sua terza uscita stagionale all’aperto a livello individuale, escludendo dunque l’apparizione delle World Relays dove ha condotto la 4×100 al successo. Il Campione del Mondo di 100, 200, 4×100 ha scelto una distanza spuria, correndo i 150 metri (in rettilineo) agli Atlanta City Games, evento cittadino organizzato da Adidas nella metropoli statunitense.

Il padrone di casa, che quest’anno aveva corso due volte sui 100 metri (10.01 il 13 aprile a Gainesville e un 9.96 molto ventoso il 28 aprile alle Bermuda), si è imposto con il tempo di 14.41 (0,3 m/s di vento favorevole). Attenzione ai passaggi del 26enne: 5.71 ai 50 metri, 9.99 ai 100 metri (questo è un tempo da valutare con grande attenzione, visto che è sceso sotto il muro dei dieci secondi pur dovendo sostenere altri 50 metri).

Noah Lyles ha primeggiato agevolmente nel duello con il britannico Zharnel Hughes (14.66), scappando via già in uscita dai blocchi di partenza e poi esprimendosi in un buon lanciato. Si tratta di un bel risultato per il nativo di Gainesville, in attesa di rivederlo nuovamente sui 100 metri per scendere sotto i dieci secondi in condizioni regolari: al momento il mondiale stagionale è stato firmato dal sudafricano Akani Simbine, capace di 9.90 proprio ad Atlanta questa notte.

Ricordiamo che la miglior prestazione cronometrica della storia sui 150 metri venne firmata da Usain Bolt, capace di correre in 14.35 il 17 maggio 2009 a Manchester in un evento “stradale”. Non si può ufficialmente definirlo record del mondo perché non è ritenuto tale da World Athletics, dunque lo possiamo ricordare soltanto a fini statistici. Nella lista all-time figura anche un 14.8 manuale di Pietro Mennea datato 3 settembre 1979.