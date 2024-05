Atletica, l’Italia scopre Andrea Cosi nella marcia! Grande progresso per Alexandrina Mihai

Andrea Cosi ottiene il minimo olimpico nella 20 km di marcia, facendo segnare il crono di 1h19:43, chiudendo 19° nella gara andata in scena a La Coruna, in Spagna: l’atleta dei Carabinieri riscrive il personale scendendo sotto il muro dell’ora e venti e, dunque, anche sotto il minimo olimpico, fissato 10″ al di sopra di tale soglia.

Con questo tempo, inoltre, il fiorentino si inserisce in settima posizione nella classifica degli italiani di tutti i tempi, limando 1’13” al crono fatto segnare a Podebrady. Andrea Agrusti si classifica 42° in 1h21:59, mentre Diego Giampaolo, termina 48° col personale in 1h22:27. Successo del nipponico Toshikazu Yamanishi in 1h17:47, davanti all’iberico Alvaro Martin, secondo in 1h17:49, ed al brasiliano Caio Bonfim, terzo in 1h17:52.

Sempre a La Coruna arriva l’ottimo riscontro, nella 20 km femminile, di Alexandrina Mihai, che si classifica 18ma in 1h30:50, crono che le vale il secondo posto nella graduatoria italiana di sempre della categoria promesse alle spalle di Elisa Rigaudo, pareggiando il tempo di Antonella Palmisano, ed abbassando di 1’42” il personale.

Nicole Colombi, è 21ma in 1h31:41 e ritocca il personale, mentre Federica Curiazzi termina 22ma con il medesimo riscontro, infine Eleonora Dominici chiude 30ma in 1h33:38. Affermazione della peruviana Kimberly Garcia in 1h26:41, davanti alla messicana Alegna Gonzalez, seconda in 1h26:57, ed alla cinese Hong Liu, terza in 1h27:11.