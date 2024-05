Atletica, Leonardo Fabbri spaventato da Joe Kovacs: trema il mondiale stagionale! King sorprende Tebogo

Joe Kovacs ha risposto di forza a Leonardo Fabbri. Il fuoriclasse toscano aveva tuonato un’imperiale sassata da 22.95 metri al Meeting di Savona mercoledì pomeriggio, strappando il record italiano ad Alessandro Andrei dopo 36 anni. Il vicecampione del mondo aveva rafforzato la miglior prestazione mondiale stagionale che già deteneva con il 22.88 di Modena, ma oggi lo statunitense ha replicato alla magia del colosso italiano.

Il Campione del Mondo 2015 e 2019, nonché argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e Tokyo 2020, si è reso protagonista di una superba bordata a Los Angeles, sede di una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il 34enne ha scagliato l’attrezzo a 22.93 metri in occasione del terzo tentativo, culmine di una serie in cui figurano altre quattro prove oltre i 22 metri (22.29, 22.66, 22.73, 22.03).

Leonardo Fabbri rimane in cima alle liste mondiali stagionali, ma la prima replica è arrivata fragorosa lungo la strada che conduce alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il portacolori azzurro, che tornerà in gara domani al Meeting di Lucca per cercare di superare i 23 metri per la prima volta in carriera, resta in attesa anche dello squillo da parte dell’americano Ryan Crouser, il favorito indiscusso di questa specialità in vista dei Giochi, ma che ora inizia ad essere messo in seria difficoltà. Per la cronaca questa sera vanno annotati anche i 21.78 metri dello statunitense Roger Steen, i 21.78 del nigeriano Chukwuebuka Enekwechi, i 21.02 del neozelandese Tom Walsh.

L’Italiana Sinta Vissa ha chiuso al tredicesimo posto sui 1500 metri con il tempo di 4:04.74, nella gara vinta dall’etiope Diribe Welteji (3:55.25). Ci si attendeva molto dai 100 metri, ma la gara non ha soddisfatto le aspettative: lo statunitense Kyree King si è imposto in 10.11 (0,6 m/s di vento a favore), sorprendendo il botswano Letsile Tebogo (10.13 per l’argento mondiale), terzo il canadese Aaron Brown (10.23). Lo statunitense Rai Benjamin firma la miglior prestazione mondiale stagionale sui 400 ostacoli (46.64), la statunitense Sydney McLaughlin si è scatenata sui 200 metri (22.07, 0,3 m/s di brezza in faccia), il padrone di casa Michael Norman si è imposto sui 400 metri (44.53).