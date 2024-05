Atletica, Giada Carmassi sotto i 13”. Elisa Molinarolo attacca il record italiano, Zanon vince all’estero

Giada Carmassi prosegue nella propria progressione sui 100 ostacoli e scende per la prima volta in carriera sotto i 13 secondi, vincendo in 12.95 con 1,5 m/s di vento favorevole al Meeting di Bruxelles. La friulana aveva ritoccato il proprio personale un paio di giorni fa a Dessau (13.07) e oggi si è migliorata sensibilmente, diventando la settima italiana di sempre in questa specialità.

L’azzurra si è lasciata alle spalle Veronica Besana (13.00) ed Elisa Di Lazzaro (13.03). Mario Lambrughi ha corso i 400 ostacoli in 50.66, Eleonora Marchiando si è fermata a metà gara, Arianna De Masi ed Irene Siragusa hanno corso i 200 metri rispettivamente in 23.36 e 23.30. Elisa Molinarolo si è messa in bella mostra a Caorle (Venezia), in occasione della fase regionale dei Campionati Societari. La veneta ha saltato 4.66 metri al primo tentativo, a due centimetri dal proprio personale nell’asta, e poi ha attaccato il record italiano a 4.74, commettendo tre errori.

A Budapest (Ungheria) Elena Carraro ha chiuso al terzo posto sui 100 ostacoli (13.17), Veronica Zanon ha vinto il salto triplo con 13.23 metri (0,9 m/s di vento a favore), Sonia Malavisi era influenzata e ha commesso tre errori alla quota di ingresso di 4.15. Record personale all’aperto a Nembro (Bergamo) con 4.40 al terzo salto per l’astista Great Nnachi.