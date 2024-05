Ambesi convinto: “Il tabellone può consentire a Sinner di crescere. Anca? Problema superato”

Massimiliano Ambesi è intervenuto a Tennis Mania, classica trasmissione che ovviamente si basa in questi giorni sul Roland Garros sui canali di OA Sport TV, sui due match principali di ieri: quello di Jannik Sinner, che vola al terzo turno dello Slam francese, e Carlos Alcaraz.

Sulla partita di Sinner di ieri: “Un passo avanti rispetto al precedente incontro. Ha affrontato un avversario che gli ha consentito di scambiare di più da fondocampo. Lui cercava questo per trovare alcune conferme. La partita è stata sotto controllo. Nel primo set Gasquet si è espresso su buoni livelli, Sinner ha usato qualche variazione in più. Ha concesso una volta il servizio, la partita è durata leggermente di più, ma ci sono molte similitudini rispetto al match precedente. Una buona partita, non troppi gratuiti per un giocatore che ha della ruggine addosso e sta provando a toglierla”.

Il russo Kotov il rivale nel terzo turno: “Il prossimo avversario è diverso da quelli affrontati prima, è un po’ più solido: vincendo quel match si aprirebbe una mezza autostrada, la testa di serie era Norrie che è uscito. Il tabellone può consentire a Sinner di trovare delle certezze strada facendo, anche se Kotov è un buon giocatore. La sorte gli ha dato una buona mano, poi vedremo quando si vedrà di affrontare i big o presunti tali”.

Sulla condizione fisica: “Il problema all’anca è chiaramente superato, bisogna guardare oltre. In questo momento è abbastanza in fiducia”.

L’ultimo precedente in Spagna: “A Madrid con Kotov è saltato fuori il problema all’anca. Il russo ha perso la partita da solo contro un Sinner dolorante, facendo anche qualche giocata particolare come la battuta da sotto. Sinner si trova bene a giocare contro Kotov, non è un avversario terribile per il terzo turno”.

Parlando del fenomeno spagnolo Alcaraz che ieri ha giocato male contro De Jong perdendo un set: “Il numero di gratuiti di Alcaraz è stato enorme, non so cosa sia successo. L’avversario comunque era abbastanza ostico, ci si aspettava un 3-0 rapido e ad un certo punto ha rischiato. Darei però il giusto peso a questi primi turni, anche Tsitsipas a tratti ha avuto problemi con Altmaier, però poi ha vinto nettamente 3-1. Ci sono un po’ di attenuanti”.