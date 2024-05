A che ora parte Antonio Tiberi nella cronometro di Desenzano al Giro d’Italia: n. di pettorale, tv, streaming

Domani, a partire dalle 13.20, andrà in scena la seconda e ultima cronometro dell’edizione 2024 del Giro d’Italia. La Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda di 31,2 km sarà una frazione importante che andrà a definire la classifica generale, prima di quello che accadrà sulle montagne di questa Corsa Rosa.

Si prospetta una gara nella gara. Sarà la classica prova contro il tempo molto veloce, disegnata su misura per i passisti, specialisti nella sfida alle lancette. Il tracciato è molto veloce, un po’ movimento, ma privo di vere salite che possano in qualche modo scalfire le certezze di chi ha in questa particolare specialità il proprio cavallo di battaglia.

Antonio Tiberi, dalle qualità da cronoman di altissima qualità (è stato anche campione del mondo juniores di specialità), è tra gli osservati speciali. Il corridore della Bahrain-Victorious ha chiuso sesto a Perugia nella prima crono di questo Giro e può puntare alla top-5 anche domani, provando a recuperare secondi importanti per dare seguito all’obiettivo podio, che sembrava una suggestione all’inizio di questa 107ma edizione della Corsa Rosa.

Di seguito a che ora parte Antonio Tiberi, la startlist e gli orari di partenza della cronometro Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda (31.2 km), quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2023. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA PARTE ANTONIO TIBERI NELLA CRONOMETRO DEL GIRO D’ITALIA

Alle ore 16.31 di sabato 18 maggio.

STARTLIST CRONOMETRO GIRO D’ITALIA: GLI ORARI DI PARTENZA

1. 27 10010202562 RIOU Alan FRA ARK 13:40:00

2. 24 10010947644 DEKKER David 13:41:00 NED ARK

3. 132 10007523241 CERNY Josef CZE SOQ 13:42:00

4. 87 10007156762 LIENHARD Fabian 13:43:00 SUI GFC

5. 135 10007096239 MERLIER Tim BEL SOQ 13:44:00

6. 213 10008662484 BAUHAUS Phil 13:45:00 GER TBV

7. 84 10014942630 DAVY Clement 13:46:00 FRA GFC

8. 142 10048292745 ANDRESEN Lund Tobias 13:47:00 Y DEN DFP

9. 146 10009817188 VAN DEN BERG Julius 13:48:00 NED DFP

10. 124 10008656828 GAVIRIA Fernando 13:49:00 COL MOV

11. 183 10010118494 FROIDEVAUX Robin 13:50:00 SUI TUD

12. 137 10007970148 VAN LERBERGHE Bert 13:51:00 BEL SOQ

13. 123 10028417041 CIMOLAI Davide 13:52:00 ITA MOV

14. 157 10045463375 WALSCHEID Maximilian 13:53:00 GER JAY

15. 206 10015919603 TAROZZI Manuele 13:54:00 ITA VBF

16. 115 10015508765 HOOLE Daan Y NED LTK 13:55:00

17. 167 10015827552 PIETROBON Andrea 13:56:00 Y ITA PTK

18. 46 10008635408 MULLEN Ryan IRL BOH 13:57:00

19. 164 10014704978 LONARDI Giovanni 13:58:00 ITA PTK

20. 172 10009501233 AFFINI Edoardo 13:59:00 ITA TVL

21. 192 10009191136 OLIVEIRA Rui 14:00:00 POR UAD

22. 197 10008971268 MOLANO Juan Sebastian COL UAD 14:01:00

23. 54 10014775609 DEBEAUMARCHE Nicolas FRA COF 14:02:00

24. 86 10007516672 LE GAC Olivier 14:03:00 FRA GFC

25. 98 10022718592 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel Y NED IWA 14:04:00

26. 134 10063393019 LAMPERTI Luke 14:05:00 Y USA SOQ

27. 154 10006291442 HEPBURN Michael 14:06:00 AUS JAY

28. 166 10039525662 MUNOZ Francisco 14:07:00 Y ESP PTK

29. 52 10010957546 ANIOLKOWSKI Stanislaw POL COF 14:08:00

30. 95 10075223076 MIHKELS Madis 14:09:00 Y EST IWA

31. 113 10007890730 CONSONNI Simone 14:10:00 ITA LTK

32. 15 10005875857 JANSSENS Jimmy 14:11:00 BEL ADC

33. 125 10084075035 MILESI Lorenzo 14:12:00 Y ITA MOV

34. 208 10009974614 ZANONCELLO Enrico 14:13:00 ITA VBF

35. 118 10007079970 THEUNS Edward 14:14:00 BEL LTK

36. 25 10025923131 GRONDIN Donavan 14:15:00 Y FRA ARK

37. 153 10007809490 EWAN Caleb AUS JAY 14:16:00

38. 111 10030115147 MILAN Jonathan 14:17:00 Y ITA LTK

39. 178 10022684846 VAN DIJKE Tim 14:18:00 Y NED TVL

40. 184 10007514450 KAMP Alexander 14:19:00 DEN TUD

41. 12 10011072229 BAYER Tobias Y AUT ADC 14:20:00

42. 182 10016299721 DAINESE Alberto 14:21:00 ITA TUD

43. 102 10003032949 CLARKE Simon 14:22:00 AUS IPT

44. 161 10009095954 FABBRO Matteo 14:23:00 ITA PTK

45. 16 10010956536 KIELICH Timo Y BEL ADC 14:24:00

46. 104 10009850534 HOFSTETTER Hugo 14:25:00 FRA IPT

47. 18 10016485839 VAN DEN BOSSCHE FabioY BEL ADC 14:26:00

48. 155 10005560710 MEZGEC Luka SLO JAY 14:27:00

49. 44 10008032287 KOCH Jonas GER BOH 14:28:00

50. 117 10006823528 STUYVEN Jasper 14:29:00 BEL LTK

51. 3 10011133661 FOSS Tobias NOR IGD 14:30:00

52. 21 10008663393 BIERMANS Jenthe 14:31:00 BEL ARK

53. 23 10070995694 COSTIOU Ewen 14:32:00

54. 66 10066730021 TRONCHON Bastien 14:33:00 Y FRA DAT

55. 17 10011127500 PLANCKAERT Edward 14:34:00 BEL ADC

56. 4 10009164056 GANNA Filippo 14:35:00 ITA IGD

57. 204 10029932160 MARCELLUSI Martin 14:36:00 Y ITA VBF

58. 193 10015825936 BJERG Mikkel DEN UAD 14:37:00

59. 94 10065004229 DE POOTER Dries 14:38:00 Y BEL IWA

60. 81 10022161753 PITHIE Laurence 14:39:00 Y NZL GFC

61. 195 10006535356 LAENGEN Vegard Stake 14:40:00 NOR UAD

62. 11 10011168320 GROVES Kaden 14:41:00 AUS ADC

63. 8 10015032152 SWIFT Connor 14:42:00 GBR IGD

64. 162 10015131879 BAIS Davide ITA PTK 14:43:00

65. 85 10029194354 GERMANI Lorenzo 14:44:00 Y ITA GFC

66. 58 10023853694 WOOD Harrison 14:45:00 Y GBR COF

67. 48 10006914969 VAN POPPEL Danny 14:46:00 NED BOH

68. 215 10007128470 PASQUALON Andrea 14:47:00 ITA TBV

69. 136 10007158580 SERRY Pieter BEL SOQ 14:48:00

70. 72 10016009832 CEPEDA Jefferson 14:49:00 ECU EFE

71. 97 10008695729 SMITH Dion NZL IWA 14:50:00

72. 43 10010966236 GAMPER Patrick 14:51:00 AUT BOH

73. 212 10106077564 KEPPLINGER Rainer 14:52:00 AUT TBV

74. 93 10015723579 COLLEONI Kevin 14:53:00 Y ITA IWA

75. 73 10009145161 DE BOD Stefan 14:54:00 RSA EFE

76. 82 10023846826 ASKEY Lewis Y GBR GFC 14:55:00

77. 198 10009372406 NOVAK Domen 14:56:00 SLO UAD

78. 205 10030859926 PELLIZZARI Giulio 14:57:00 Y ITA VBF

79. 32 10008661777 BALLERINI Davide 14:58:00 ITA AST

80. 75 10009637033 HONORE’ Frolich Mikkel 14:59:00 DEN EFE

81. 203 10010643207 FIORELLI Filippo 15:00:00 ITA VBF

82. 57 10009104341 THOMAS Benjamin 15:01:00 FRA COF

83. 114 10009583883 GHEBREIGZABHIER Amanuel ERI LTK 15:02:00

84. 181 10004774202 TRENTIN Matteo 15:03:00 ITA TUD

85. 76 10030097666 PICCOLO Andrea 15:04:00 Y ITA EFE

86. 28 10029109377 VERRE Alessandro 15:05:00 Y ITA ARK

87. 83 10025143592 BARTHE Cyril FRA GFC 15:06:00

88. 65 10025135209 TOUZE Damien 15:07:00 FRA DAT

89. 7 10004563327 SWIFT Ben GBR IGD 15:08:00

90. 128 10005934360 TORRES Albert 15:09:00 ESP MOV

91. 156 10055221474 PLAPP Lucas Y AUS JAY 15:10:00

92. 145 10023376475 LEEMREIZE Gijs 15:11:00 Y NED DFP

93. 67 10009392412 VENDRAME Andrea 15:12:00 ITA DAT

94. 151 10003094280 DE MARCHI Alessandro 15:13:00 ITA JAY

95. 112 10015722165 BAGIOLI Andrea 15:14:00 Y ITA LTK

96. 88 10073945003 PALENI Enzo Y FRA GFC 15:15:00

97. 53 10015494520 CHAMPION Thomas 15:16:00 Y FRA COF

98. 14 10007945189 HERMANS Quinten 15:17:00 BEL ADC

99. 36 10015084591 PRONSKIY Vadim 15:18:00 KAZ AST

100. 107 10074756971 SCHULTZ Nicholas 15:19:00 AUS IPT

101. 127 10041954706 SANCHEZ Pelayo 15:20:00 Y ESP MOV

102. 163 10013879771 BAIS Mattia ITA PTK 15:21:00

103. 77 10058895249 STEINHAUSER Georg 15:22:00 Y GER EFE

104. 55 10006587694 FERNANDEZ Ruben 15:23:00 ESP COF

105. 188 10010661492 STORK Florian 15:24:00 GER TUD

106. 217 10006655901 SUTTERLIN Jasha 15:25:00

107. 103 10030342489 FRIGO Marco Y ITA IPT 15:26:00

108. 165 10006684896 MAESTRI Mirco 15:27:00 ITA PTK

109. 35 10023500757 MULUEBERHAN Henok 15:28:00 Y ERI AST

110. 131 10007155752 ALAPHILIPPE Julian 15:29:00 FRA SOQ

111. 38 10008018850 VELASCO Simone 15:30:00 ITA AST

112. 122 10010089596 BARTA William 15:31:00 USA MOV

113. 207 10007527786 TONELLI Alessandro 15:32:00 ITA VBF

114. 175 10006486452 TRATNIK Jan SLO TVL 15:33:00

115. 194 10011081424 GROSSSCHARTNER Felix AUT UAD 15:34:00

116. 6 10036143392 SHEFFIELD Magnus 15:35:00 Y USA IGD

117. 68 10006003270 WARBASSE Lawrence 15:36:00 USA DAT

118. 147 10050439273 VERMAERKE Kevin 15:37:00 Y USA DFP

119. 216 10030049368 ZAMBANINI Edoardo 15:38:00 Y ITA TBV

120. 143 10011087686 HAMILTON Christopher 15:39:00 AUS DFP

121. 177 10009820727 VALTER Attila HUN TVL 15:40:00

122. 138 10015422778 VANSEVENANT Mauri 15:41:00 Y BEL SOQ

123. 37 10014401955 SCARONI Christian 15:42:00 ITA AST

124. 13 10014404985 CONCI Nicola ITA ADC 15:43:00

125. 78 10006883243 VALGREN Michael 15:44:00 DEN EFE

126. 26 10009748682 RIES Michel LUX ARK 15:45:00

127. 214 10004564337 CARUSO Damiano 15:46:00 ITA TBV

128. 47 10008693810 SCHACHMANN Maximilian GER BOH 15:47:00

129. 121 10006738854 QUINTANA Nairo 15:48:00 COL MOV

130. 92 10008895183 CALMEJANE Lilian 15:49:00 FRA IWA

131. 64 10067509859 PARET PEINTRE ValentinY FRA DAT 15:50:00

132. 196 10005380450 MAJKA Rafal POL UAD 15:51:00

133. 5 10009637235 NARVAEZ Jhonatan 15:52:00 ECU IGD

134. 202 10010185788 COVILI Luca ITA VBF 15:53:00

135. 63 10025080746 PARET PEINTRE Aurelien FRA DAT 15:54:00

136. 116 10015351343 LOPEZ Juan Pedro 15:55:00 ESP LTK

137. 42 10015827855 ALEOTTI Giovanni 15:56:00 Y ITA BOH

138. 56 10003204418 GESCHKE Simon 15:57:00 GER COF

139. 168 10029210926 PIGANZOLI Davide 15:58:00 Y ITA PTK

140. 71 10007587303 CHAVES Esteban 16:01:00 COL EFE

141. 201 10002692540 POZZOVIVO Domenico 16:04:00 ITA VBF

142. 62 10069594854 BAUDIN Alex Y FRA DAT 16:07:00

143. 187 10010203572 STORER Michael 16:10:00 AUS TUD

144. 133 10006469375 HIRT Jan CZE SOQ 16:13:00

145. 2 10010948149 ARENSMAN Thymen 16:16:00 Y NED IGD

146. 126 10057336175 RUBIO Einer COL MOV 16:19:00

147. 158 10015829370 ZANA Filippo Y ITA JAY 16:22:00

148. 33 10011235008 FORTUNATO Lorenzo 16:25:00 ITA AST

149. 141 10006491708 BARDET Romain 16:28:00 FRA DFP

150. 211 10030804049 TIBERI Antonio 16:31:00 Y ITA TBV

151. 61 10009780513 O’CONNOR Ben 16:34:00 AUS DAT

152. 1 10003253221 THOMAS Geraint 16:37:00 GBR IGD

153. 41 10009226401 MARTINEZ Daniel Felipe COL BOH 16:40:00

154. 191 10014972740 POGACAR Tadej 16:43:00

CALENDARIO CRONOMETRO DI DESENZANO GIRO D’TALIA 2024

Sabato 18 maggio

Ore 13.40 Partenza primo corridore

Ore 17.10 circa Arrivo ultimo corridore

PROGRAMMA CRONOMETRO GIRO D’ITALIA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle 13.20 fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport1 HD, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.