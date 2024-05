Charles Leclerc si toglie qualche sassolino: “Felice di aver zittito chi ha la memoria corta”

Non si presentava come una Sprint Qualifying semplice per Charles Leclerc. A Miami, sede della sesta tappa del Mondiale 2024 di F1, il formato “Sprint” si replica dopo quanto accaduto in Cina. Un venerdì quindi insolito quello messo alle spalle dai piloti e dai team: una sessione di prove libere (unica del week end) e l’attacco al tempo per definire la griglia di partenza della Sprint Race di oggi (ore 18.00 italiane).

Non era iniziato ben il day-1 del fine-settimana in Florida per Leclerc. Neanche il tempo di terminare il suo primo giro che Charles è incappato in un errore molto banale, in corrispondenza della curva-16, il tratto di pista più stretto dell’intero circuito americano. Il ferrarista non è riuscito a rimediare al testacoda ed è stato costretto a spegnere la macchina e a saltare l’intera ora di libere.

Un problematica importante perché in questo modo Leclerc non aveva riferimenti prima della Sprint Qualifying e anche per un’eventuale simulazione del passo gara. Il monegasco, però, ha saputo trasformare l’amarezza dell’errore in motivazione, estraendo il meglio dalla sua SF-24 e il secondo posto nel Sprint Qualifying, ad appena un decimo circa dall’olandese Max Verstappen (Red Bull), ha avuto il sapore della rivincita.

Tante valutazioni sono state fatte sul conto di Charles, criticando il suo rendimento anche in confronto al compagno di squadra, Carlos Sainz, che andrà a via al termine di questa stagione per cedere il suo sedile al britannico Lewis Hamilton (7 volte campione del mondo) a partire dal 2025. “Sono contento, perché si parla sempre tanto dell’ultima gara in questo sport, e quando cominci a non andare bene in due qualifiche di fila la gente inizia a parlare, quindi è stato bello fermare tutto questo. Ora dobbiamo lavorare sulla costanza e mantenere il livello, e serve sempre mettere le gomme nella giusta finestra“, ha raccontato il 26enne del Principato ai microfoni di Sky Sport.