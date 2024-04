WTA Stoccarda, Paula Badosa si ritira e scoppia in lacrime. Sabalenka la consola – VIDEO

Una vera amicizia. La spagnola Paula Badosa (n.93 del ranking) e la bielorussa Aryna Sabalenka (n.2 WTA) si sono confrontare sulla terra rossa indoor del WTA500 di Stoccarda. Nella sfida valida per gli ottavi di finale, un match molto intenso, con la testa di serie n.2 vittoriosa del primo parziale sul 7-6 (4) e l’iberica a segno 6-4 nel secondo.

Nel terzo set il tutto si è esaurito prima del tempo per via di un problema alla gamba sinistra di Badosa, costretta nuovamente a fare i conti con un ritiro per problemi fisici. Nel momento della stretta di mano e dello scambio dei saluti, Paula si è lascia andare a un pianto sulla spalla dell’amica Aryna, che ha provato a consolarla in qualche modo con un lungo abbraccio.

“Sto per piangere anch’io a dire il vero, mi sento così male per lei“, ha detto Sabalenka, che considera Badosa alla stessa stregua di una sorella. Non è un caso che la fidanzata di Stefanos Tsitsipas sia stata vicino alla bielorussa in un momento molto difficile, come nel recente WTA1000 di Miami, vista la morte improvvisa di Konstantin Koltsov, ex compagno di Sabalenka.

“Voglio molto bene a questa ragazza, non provo alcuna emozione in questo momento. Non sono né felice né triste. Grazie alle persone che sono rimaste fino alla fine. Grazie mille“, ha aggiunto la bielorussa nell’intervista post match.

VIDEO ABBRACCIO BADOSA-SABALENKA