ATP Madrid 2024: gli italiani nel tabellone principale e chi giocherà le qualificazioni

Mancano ormai pochi giorni al via del Masters 1000 di Miami 2024, in programma da lunedì 22 aprile a domenica 5 maggio sui campi in terra battuta della “Caja Magica”. Per il settore maschile si tratta del quarto torneo 1000 dell’anno ed il secondo stagionale sul rosso dopo Montecarlo, in attesa del Foro Italico e soprattutto del Roland Garros.

A Madrid il tabellone principale è a 96 giocatori e di conseguenza la kermesse si sviluppa su due settimane, con l’Italia che proverà a recitare un ruolo da protagonista. Sono ben sette infatti gli azzurri ammessi direttamente in main draw: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini (grazie al ranking protetto).

Proveranno ad aggiungersi al gruppo anche i tennisti nostrani impegnati nelle qualificazioni, in cui purtroppo non vedremo in azione Luca Nardi. Il giovane talento pesarese, dopo l’infortunio rimediato a Bucarest nel match contro il brasiliano Seyboth Wild, si è infatti cancellato dal tabellone cadetto di Madrid probabilmente per recuperare appieno in vista di Roma.

Al momento sono certi di prendere parte alle qualificazioni madrilene Fabio Fognini e Andrea Vavassori, ma hanno ottime chance di entrare anche Giulio Zepperi e Matteo Gigante, rispettivamente primo e secondo alternate in lista d’attesa nel caso in cui dovessero arrivare nuovi forfait nei prossimi giorni.