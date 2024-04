WTA Stoccarda 2024: Jasmine Paolini è implacabile su Sara Errani e va al secondo turno

Non dura neppure un’ora il derby italiano tra Jasmine Paolini e Sara Errani. La toscana, infatti, se lo aggiudica in 46 minuti per 6-1 6-0 entrando così nel secondo turno del WTA 500 di Stoccarda, tradizionale appuntamento sul rosso indoor di questa fase della stagione. Per lei ora una tra la tunisina Ons Jabeur, in crisi di risultati, e la russa Ekaterina Alexandrova.

Pronti via ed è subito Paolini a far capire di essere in grande forma. Di dritto come di rovescio, e anche in risposta, la toscana prende molto velocemente le redini della situazione e sale sul 4-0. Errani riesce a tenere la battuta nel quinto game, ma nel giro di 22 minuti il set è già finito. E la sensazione è una: l’ex numero 5 del mondo avrebbe voluto giocare qualunque partita meno che questa, pur chiaramente tentando di trovare soluzioni varie.

E qualcuna minaccia di trovarla, come il rovescio lungolinea che la porta a palla break nel primo game del secondo set. Paolini, però, non si ferma, ed è spesso molto brava a trovare il modo di servire bene e chiudere in pochi scambi. Per Errani occasionalmente qualche punto di bel livello c’è, ma gli scambi non durano mai molto e questo va a tutto vantaggio della toscana, che vince anche il secondo parziale senza perdere un game.

Difficile anche raccontare nei numeri un match da 52 punti a 19 vinti da Paolini, ma al di là delle varie considerazioni sia numeriche che fattuali del campo, alcune delle quali sono state citate, due fattori meritano il racconto. Il primo è legato all’abbraccio, molto bello e sereno, tra le due giocatrici (compagne ormai abituali di doppio, peraltro) a fine partita. Il secondo è dato dalla forma di Jasmine, che la indica come potenzialmente destinata a ottime performance nel Baden-Württemberg anche in presenza di giocatrici importanti nel suo spicchio di tabellone.