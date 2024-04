Best ranking per Jasmine Paolini: dove può arrivare in classifica a Stoccarda

Prosegue la splendida ascesa di Jasmine Paolini, ormai vicina ad un nuovo best ranking e sempre più in rampa di lancio per provare ad attaccare la top10 mondiale e giocarsi la qualificazione per le WTA Finals di Riyadh. La toscana, reduce da un paio di settimane di riposo dopo il Sunshine Double americano, è ripartita con una netta vittoria 6-1 6-0 nel derby italiano con la sua compagna di doppio Sara Errani al primo turno del Porsche Tennis Grand Prix 2024.

Paolini approda dunque agli ottavi del WTA 500 di Stoccarda, uno dei tornei più prestigiosi della stagione sulla terra battuta europea, balzando virtualmente al 13° posto della classifica (superata la brasiliana Haddad Maia, che perde 90 punti) e ritoccando al momento di una posizione il suo best ranking. L’azzurra se la vedrà al prossimo turno con una tra la tunisina Ons Jabeur e la russa Ekaterina Alexandrova.

Una sfida tutto sommato alla portata della 28enne vincitrice dell’ultimo WTA 1000 di Dubai, con la prospettiva quindi di fare ancor più strada nel tabellone tedesco. Per scavalcare la ceca Karolina Muchova in 12ma piazza servirà raggiungere almeno la semifinale, mentre vincendo il torneo sarebbe certa di attestarsi all’11° posto della graduatoria a partire da lunedì 22 aprile.

RANKING WTA JASMINE PAOLINI 22 APRILE

Ranking lunedì 15 aprile: 2865, 14° posto.

Punti da scartare lunedì 22 aprile: 35 (Roma 2023).

Punti da incamerare lunedì 22 aprile: al momento 60 (Stoccarda 2024).

Ranking con il passaggio agli ottavi: 2890, 13° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 2938, 13° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 3025 punti, 12° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 3155 punti, 12° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 3330 punti, 11° posto virtuale.