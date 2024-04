ATP Barcellona, definito l’avversario di Musetti ai sedicesimi: una vecchia conoscenza di Berrettini

Comincerà domani direttamente al secondo turno il cammino di Lorenzo Musetti all’ATP 500 di Barcellona 2024, uno dei tornei più importanti e prestigiosi della stagione sulla terra battuta europea. Il toscano, che ha usufruito di un bye al primo turno in qualità di decima testa di serie del seeding, affronterà al debutto lo spagnolo Roberto Carballes Baena.

L’azzurro, dopo i buoni segnali evidenziati sul rosso a Montecarlo, vuole confermare il suo ritorno ad alti livelli anche in Catalogna per avvicinarsi nel migliore dei modi al Foro Italico e soprattutto al Roland Garros. L’iberico occupa la 72ma posizione del ranking ATP ma è un buon specialista di questa superficie, come dimostrano le tre finali giocate (2 vinte, 1 persa) nel circuito maggiore tutte sul mattone tritato.

Nessun precedente ufficiale tra Musetti e Carballes Baena, con quest’ultimo che ha però affrontato recentemente un altro tennista nostrano nell’atto conclusivo del 250 di Marrakech. Stiamo parlando di Matteo Berrettini, che ha battuta proprio lo spagnolo 7-5 6-2 nella finale del torneo marocchino tornando a conquistare un titolo dopo quasi due anni di digiuno.