ATP Bucarest, l’astro nascente Joao Fonseca elimina Lorenzo Sonego in due set

Si chiude mestamente l’avventura di Lorenzo Sonego all’ATP di Bucarest. Il tennista azzurro cade al primo turno contro la wild card brasiliana Joao Fonseca, classe 2006 e numero 276 al mondo, che appare però destinato ad una repentina salita in classifica: il punteggio finale è di 7-6 7-5 in poco più di due ore, con l’azzurro che, dopo una buona mezz’ora, viene sopraffatto dal talento del rivale che si prende meritatamente la partita.

L’inizio della sfida sembra arridere al torinese, che con lo schema servizio-dritto riesce a ottenere punti facili. Intanto, alla prima occasione, approfitta degli errori del brasiliano, un po’ contratto: rovescio in rete e Lorenzo vola via sul 4-1. Sembra ormai fatta quando l’azzurro si ritrova avanti 0-30 nel sesto game, ma si spegne la luce e si riaccende quella di Fonseca: tre grandi punti del tennista verdeoro gli offrono tre palle break all’improvviso, Sonego sbaglia il rovescio alla terza e si va in parità.

Il brasiliano prende slancio, ne ha di più e gioca a braccio leggero, regalandosi un paio di colpi da applausi e procurandosi un’altra palla break sfruttata con il brutto recupero in smorzata di Sonego. Il verdeoro paga però l’inesperienza a questi livelli: due doppi falli quando serve per il set, i cattivi rimbalzi aiutano ed arriva in extremis il 5 pari con Sonego che cancella un set point. Si va al tiebreak, Fonseca torna a fare il diavolo a quattro portandosi sul 6-1: l’azzurro annulla col cuore quattro palle set, sulla quinta non se la sente con il dritto e si chiude il primo set.

Permane l’equilibrio nel secondo set: i giochi sono combattuti, ma bisogna attendere il sesto gioco per poter vedere le prime palle break della partita. Sono in favore di Fonseca che però compie due errori davvero brutti, probabilmente derivanti dalla sua giovanissima età. La situazione sembra volgere verso un altro tiebreak, ma nel dodicesimo gioco Fonseca domina: due grandi punti, doppio fallo di Sonego che concede così tre match point. L’azzurro capitola sul primo, tirando lunghissimo il dritto inside out.

Per le statistiche Lorenzo ha fatto partita pari con il giovane brasiliano, pagando però le otto palle break concesse. Ma, da dopo aver vinto 20 dei primi 27 punti, la partita si è letteralmente ribaltata, con il parziale in favore di Fonseca di 70-52, solo 18 di questi sul proprio servizio.