WTA Madrid 2024: Keys sorprende Gauff, avanti Swiatek e Sabalenka

Si conclude la giornata a livello WTA per quanto riguarda Madrid. Il 1000 sull’altura spagnola rossa è foriero di risultati interessanti negli ottavi femminili, con teste di serie importanti che saltano e storie che s’incrociano in maniera perlomeno particolare.

Nella parte bassa, fa scalpore vedere un derby kazako nei quarti. E lo fa soprattutto perché, paradossalmente, entrambe le giocatrici non sono kazake di nascita. Tanto Yulia Putintseva quanto Elena Rybakina sono infatti nate a Mosca. Ma se, per la veterana, il successo arriva in rimonta sulla russa Daria Kasatkina, per l’ex campionessa di Wimbledon è tutto più facile con la promettente ceca Sara Bejlek, che sarà un personaggio nel futuro, ma non ora.

Sempre in basso si registra l’uscita di Jasmine Paolini, sconfitta dalla promessa russa Mirra Andreeva, capace così di festeggiare il proprio compleanno con una prestazione convincente, seppur a corrente alternata. Sfiderà la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del mondo, costretta a un’altra notte fonda battendo anche Danielle Collins, dopo il successo di ieri ancora in quota USA su Robin Montgomery.

Nella parte alta anche troppo facile il compito di Iga Swiatek, che lascia un solo game alla spagnola Sara Sorribes Tormo, che qui non può far valere le proprie doti di giocatrice capace di portare le partite sul suo terreno (in maratona). Ci sarà la rivincita della semifinale del Roland Garros 2023 (e non solo) con la brasiliana Beatriz Haddad Maia, ottima nel suo doppio 6-4 sulla greca Maria Sakkari.

E se la tunisina Ons Jabeur sembra davvero tornata ad alti livelli, lasciando quattro game alla lettone Jelena Ostapenko (e al suo proverbiale saluto non certo cortese a fine partita), chi piazza il colpo di coda è Madison Keys, che nel derby USA fa valere tanta esperienza ed elimina Coco Gauff, privando il torneo della numero 3. E a questo punto le chance di Sabalenka di tenersi la seconda posizione mondiale sono concrete.

WTA 1000 MADRID: RISULTATI OTTAVI

Swiatek (POL) [1]-Sorribes Tormo (ESP) 6-1 6-0

Haddad Maia (BRA) [11]-Sakkari (GRE) [5] 6-4 6-4

Keys (USA) [18]-Gauff (USA) [3] 7-6(4) 4-6 6-4

Jabeur (TUN) [8]-Ostapenko (LAT) [9] 6-0 6-4

Putintseva (KAZ)-Kasatkina [10] 3-6 6-2 6-2

Rybakina (KAZ) [4]-Bejlek (CZE) [Q] 6-1 6-3

M. Andreeva-Paolini (ITA) [12] 7-6(2) 6-4

Sabalenka [2]-Collins (USA) [13] 4-6 6-4 6-3