WTA Charleston, Anisimova l’avversaria di Pegula. Wozniacki e Gracheva facili, Volynets-Rus ad alta tensione

Semaforo verde per il Charleston Open, torneo ormai storico del circuito WTA caratterizzato dalla sua terra verde. L’edizione numero 51 ha preso il via, con la sola Elisabetta Cocciaretto a difendere i colori italiani che sarà impegnata con la rumena Ana Bogdan. Intanto alcune giocatrici hanno già staccato il biglietto per i sedicesimi di finale, dove incontreranno le teste di serie.

In cima al tabellone sarà derby statunitense. Amanda Ansimova raggiunge Jessica Pegula, numero uno del seeding, battendo Alizé Cornet senza colpo ferire, con la francese che raccoglie soltanto tre giochi. Vittoria al cardiopalma invece per Katie Volynets su Arantxa Rus, in una partita da quattrodici break complessivi e con l’olandese che nel tiebreak decisivo spreca due match point.

Combattuti i successi anche per Daria Saville e Viktoria Tomova: per entrambe c’è bisogno del terzo set per avere ragione rispettivamente di Tamara Korpatsch e Mayar Sherif, mentre avanza in maniera più netta Magda Linette su Petra Martic. Passeggiata di salute invece per Caroline Wozniacki, che lascia un solo game alla padrona di casa McCartney Kessler, così come per Varvara Gracheva, che tenta di risalire la china ripartendo dal 6-2 6-1 inflitto alla statunitense Clervie Ngounoue, numero 363 al mondo.

WTA CHARLESTON 2024, RISULTATI 1 APRILE

M Linette b. P. Martic 6-3 6-4

V. Tomova b. M. Sherif 6-4 3-6 6-2

D. Saville n. T. Korpatsch 6-4 3-6 6-2

C. Wozniacki b. M. Kessler 6-0 6-1

J. Cristian b. S. Vickery 6-1 6-4

A. Ansimova b. A. Cornet 6-3 6-0

K. Volynets b. A. Rus 6-2 6-7 7-6

S. Rogers b. C. Liu 6-1 6-1

V. Gracheva b. C. Ngounoue 6-2 6-1