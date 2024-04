WTA Charleston 2024, Danielle Collins fa 11 di fila, battaglie vincenti per Pegula e Kasatkina

Giornata intensa sulla terra blu del WTA 500 di Charleston (Stati Uniti). Un venerdì dedicato ai quarti di finale che non è stato sicuramente al di sotto delle aspettative e ha offerto alcune partite equilibrate, combattute e spettacolari.

La prima semifinale sarà quella tra Jessica Pegula e Daria Kasatkina. Entrambe sono uscite da battaglie incredibili. Pegula, testa di serie numero 1 del tabellone principale, è riuscita a superare con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6(7) Viktoria Azarenka dopo quasi due ore e quaranta minuti di vera e propria battaglia. Il break decisivo per risolvere il primo set per l’americana è arrivato sul 3-3, mentre nel secondo set ha dilapidato un vantaggio di 3-1 15-40. Terzo set incredibile con quattro match point annullati dalla bielorussa sul 4-5 al servizio e quattro match point annullati anche dalla numero 5 del mondo risalendo da 3-6 e 6-7 nel tiebreak. Un finale drammatico che ha visto Azarenka sfogarsi scaraventando la racchetta a terra dopo l’ultima risposta sbagliata.

Particolarmente intensa anche la vittoria di Kasatkina sulla rumena Jaqueline Cristian con lo score di 6-7(4) 6-2 6-3 in due ore e quarantaquattro minuti di partita. La russa ha trovato la via giusta dopo un primo set estremamente discontinuo al servizio: negli ultimi due set sono diminuiti sensibilmente gli errori e i passaggi a vuoto ed è emersa tutta la differenza che c’è attualmente tra queste due giocatrici.

Chi non accenna a fermarsi è Danielle Collins che appare un treno in corsa: dopo il clamoroso successo nel torneo di Miami, la sua striscia vincente sale a 11 successi: battuta anche Elise Mertens con il punteggio di 6-3 6-4 in un match fondamentalmente mai stato in discussione. Gli unici due break subiti dall’americana sono arrivati nel primo game del match e sul 5-2 del secondo set. La fiducia è massima e la semifinale la vedrà opposta a Maria Sakkari che ha superato 6-2 6-4 la russa Veronika Kudermetova in un match che ha visto partite la numero 19 del mondo avanti 2-0 in entrambi i set, ma è stata velocemente ripresa dalla greca.