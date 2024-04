WTA Charleston 2024, Collins non si ferma più: affronterà Kasatkina in finale

Si delinea la finale del WTA 500 di Charleston sulla terra verde americana: ad affrontarsi saranno Danielle Collins e Daria Kasatkina. Un ultimo atto che si prospetta interessante fra due giocatrici che stanno esprimendo un gran tennis.

Danielle Collins è letteralmente infermabile e ha superato Maria Sakkari con il netto punteggio di 6-3 6-3 in meno di un’ora e mezza di partita. Si tratta della dodicesima vittoria consecutiva per la tennista statunitense che in questo torneo finora ha concesso un solo set nel match contro Ons Jabeur. L’attuale numero 22 del mondo ha confermato il suo attuale stato di grazia, giocando una partita quasi impeccabile se non per un passaggio a vuoto rivelatosi poi indolore sul 3-1 del primo set. Collins che potrebbe vincere il secondo titolo più importante della sua carriera dopo quello la scorsa settimana a Miami e al pari di quello ottenuto a San Diego tre anni fa proprio contro Kasatkina.

Kasatkina che è emersa dalla battaglia contro Jessica Pegula con il punteggio di 6-4 4-6 7-6(5) in due ore e quarantacinque minuti. La russa è stata molto brava a recuperare da 2-4 nel primo set e da 0-2 nel set decisivo, gestendo poi al meglio i momenti caldi del tiebreak. La russa ha un certo legame con questo torneo, avendo vinto nel 2017.