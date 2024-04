WTA Charleston 2024, Danielle Collins inarrestabile. Secondo titolo consecutivo per l’americana

Ha già annunciato che si ritirerà alla fine della stagione, ma questo 2024 Danielle Collins vuole assolutamente farlo diventare il migliore della carriera. Semplicemente inarrestabile nelle ultime due settimane l’americana, che trionfa anche anche nel WTA 500 di Charleston, dopo il successo a Miami, dove ha conquistato il suo primo 1000. Quarto titolo in carriera per Collins, che curiosamente aveva vinto i precedenti due nel 2021 (Palermo e San Jose) uno di fila all’altro proprio come in questa circostanza.

Una finale totalmente dominata quella di Charleston contro la russa Daria Kasatkina. Collins si è imposta con un perentorio 6-2 6-1 in appena un’ora e diciassette minuti di gioco. Clamorosa la percentuale di punti vinti quando ha servito la prima (95%, 20/21), mentre la russa ha sofferto moltissimo con la seconda (appena il 29%).

La partita si è messa subito in discesa per Collins, che ha strappato il servizio a Kasatkina al termine di un lunghissimo secondo game solamente alla quarta palla break. La russa ha rischiato di finire sotto anche 4-0, ma ha salvato due ulteriori palle break, ma ha poi comunque riperso il servizio nell’ottavo gioco, con Collins che ha vinto il set per 6-2.

Ancora più agevole la seconda frazione. Subito break in apertura, poi raddoppiato nel quarto e allungo sul 5-0, salvando le uniche due palle break concesse in tutta la partita. Alla fine il set si chiude per 6-1 e Collins può festeggiare nuovamente e tornare tra le prime quindici della classifica mondiale.