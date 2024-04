Volley, Perugia e Monza qualificate alla Champions League. Trento deve spareggiare. E se vince la Coppa?

Perugia e Monza giocheranno la Champions League 2024-2025 di volley maschile. La corazzata umbra e la compagine brianzola avranno il diritto di prendere parte alla prossima edizione della massima competizione europea dopo aver raggiunto la finale scudetto. Sarà un grande ritorno per i Block Devils dopo l’assenza di questa stagione, mentre il sodalizio lombardo disputerà l’evento per la prima volta nella propria storia.

L’Italia sarà rappresentata anche da una terza squadra e sarà la vincente del match per il terzo posto nei playoff tra Trento e Milano. I dolomitici partiranno con i favori del pronostico contro i meneghini e vogliono confermarsi al livello più elevato in campo continentale. Si giocherà una serie al meglio delle cinque partite, chi ne vincerà tre farà festa mentre l’altra dovrà accontentarsi della partecipazione alla CEV Cup (la seconda competizione per importanza).

Trento giocherà la finale della Champions League contro i polacchi dello Jastrzebski Wegiel il prossimo 5 maggio ad Antalya (Turchia). Se Michieletto e compagni dovessero alzare al cielo il trofeo, perdendo però la finale per il terzo posto in Superlega contro Milano? In questo caso Trento non avrebbe la possibilità di difendere il trofeo nell’edizione 2024-2025, salvo particolari wild-card. Se Trento dovesse vincere la finale per il terzo posto di campionato e quella di Champions League non ci saranno ripescaggi per Milano.

Il pass per la Challenge Cup, la terza competizione per importanza, sarà determinato attraverso i playoff per il quinto posto a cui stanno partecipando Piacenza, Civitanova, Modena, Verona, Cisterna, Padova.

QUALIFICATE ITALIA COPPE EUROPEE VOLLEY 2024-2025

Champions League: Perugia e Monza (finaliste scudetto), la vincente di Trento-Milano (finale per il terzo posto).

CEV Cup: la perdente di Trento-Milano (finale per il terzo posto).

Challenge Cup: la vincente dei playoff per il quinto posto a cui stanno partecipando Piacenza, Civitanova, Modena, Verona, Cisterna, Padova.