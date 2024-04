Volley, Milano sbanca Trento: Ishikawa show, a un passo dalla Champions League! Dolomitici spalle al muro

Milano ha travolto Trento con un secco 3-0 (25-22; 25-23; 25-14) nella gara-3 della finale per il terzo posto della Superlega di volley maschile e si porta così in vantaggio per 2-1 nella serie che mette in palio l’ultimo pass per la prossima Champions League. I meneghini sono riusciti a imporsi in trasferta e ora sono molto vicini alla qualificazione alla massima competizione europea, mentre i dolomitici sono con le spalle al muro.

Un paradosso considerando che Trento ha vinto la regular season e che il 5 maggio affronterà lo Jastrzebski Wegiel nella finale di Champions League. Prova sopra le righe da parte degli attaccanti Yuki Ishikawa (18 punti), Osniel Mergarejo (14) e Ferre Reggers (11) sotto la regia di Paolo Porro, in doppia cifra anche il centrale Agustin Loser (10) affiancato da Marco Vitelli (3).

A Trento non sono bastati l’opposto Kamil Rychlicki (10) e gli schiacciatori Alessandro Michieletto (9) e Giulio Magalini (10), che sta sostituendo Daniele Lavia. Regia di Riccardo Sbertoli, al centro Jan Kozamernik (8) e Marko Podrascanin (1). Si tornerà in campo sabato 27 aprile all’Allianz Cloud: Milano potrà chiudere i conti di fronte al proprio pubblico, Trento dovrà vincere per meritarsi la bella di spareggio tra le mura amiche e non accontentarsi della CEV Cup.