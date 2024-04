Volley, le prime convocazioni di Julio Velasco: 16 azzurre scaldano la stagione, assenti le big

Julio Velasco ha diramato le sue prime convocazioni. Il CT della Nazionale Italiana di volley femminile ha indetto il primo collegiale della stagione, scegliendo sedici atlete che hanno già concluso l’attività con i rispettivi club. Il Guru della pallavolo internazionale, capace di vincere due Mondiali con gli uomini, sarà alla guida del gruppo azzurro al Centro Pavesi di Milano da lunedì 8 a venerdì 12 aprile.

Naturalmente non sono state prese in considerazione le giocatrici impegnate nelle semifinali scudetto che inizieranno nel weekend, tra cui ovviamente spiccano stelle come Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro, Caterina Bosetti, Sarah Fahr, Raphaela Folie, Anna Danesi, Cristina Chirichella, Marina Lubian, Monica De Gennaro, Ekaterina Antropova, Elena Pierini. Nei collegiali successivi si aggiungeranno le pallavoliste che avranno terminato l’attività di club.

In questo primo periodo l’Italia lavorerà per preparare al meglio la Nations League, evento determinante per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Al termine della fase preliminare si chiuderà infatti il ranking FIVB che metterà in palio gli ultimi cinque pass per i Giochi, la nostra Nazionale è molto vicina al raggiungimento dell’obiettivo. Il debutto è previsto ad Antalya (Turchia) dal 14 al 18 maggio, poi si scenderà in campo a Macao (Cina, dal 29 maggio al 2 giugno) e a Fukuoka (Giappone, 11-16 giugno). La Final Eight andrà in scena a Bangkok (Thailandia) dal 20 al 23 giugno.

Carlotta Cambi e Giulia Gennari sono le due palleggiatrici; Camilla Mingardi, Sylvia Nwakalor e Martina Bracchi nel reparto opposti; Alice Degradi, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Stella Nervini, Rebecca Piva tra le schiacciatrici; Alessia Mazzaro, Yasmina Akrari, Benedetta Sartori ed Emma Graziani le centrali; Ilenia Moro e Ilaria Spirito i liberi.

CONVOCATE COLLEGIALE ITALIA VOLLEY FEMMINILE

PALLEGGIATRICI: Carlotta Cambi (Pinerolo), Giulia Gennari (Bergamo).

OPPOSTI: Martina Bracchi (Busto Arsizio), Camilla Mingardi (Vallefoglia), Sylvia Nwakalor (Toray Arrows, Giappone).

SCHIACCIATRICI: Rebecca Piva (Busto Arsizio), Alice Degradi (Vallefoglia), Gaia Giovannini (Vallefoglia), Stella Nervini (Bergamo).

CENTRALI: Yasmina Akrari (Pinerolo), Benedetta Sartori (Busto Arsizio), Emma Graziani (Firenze), Alessia Mazzaro (Firenze).

LIBERI: Ilenia Moro (Pinerolo), Ilaria Spirito (Chieri).