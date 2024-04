Volley, Julio Velasco detta i tempi: “Italia con le big a Macao. Idea della settimana di riposo”

Julio Velasco ha diramato le prime convocazioni da CT della Nazionale Italiana di volley femminile. Il tecnico ha indetto un collegiale, che si svolgerà al Centro Pavesi di Milano dall’8 al 12 aprile e a cui prenderanno parte sedici atlete, tra cui non figurano le big del movimento tricolore, poiché impegnate nelle semifinali scudetto.

Il Guru della pallavolo internazionale, capace di vincere due Mondiali con l’Italia maschile, ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Iniziamo l’attività con le atlete che non sono arrivate ai playoff e con quelle eliminate ai quarti di finale. La prossima convocazione vedrà aggiungersi le giocatrici uscite in semifinale e, sempre in base all’andamento dei playoff, ci saranno un terzo e un quarto gruppo dopo la conclusione del campionato e della Superfinal di Champions League”.

Julio Velasco ha dettato i tempi per questo gruppo: “La mia idea è quella di lasciare a tutte le ragazze una settimana di riposo dall’ultima partita disputata. Il criterio principale di queste convocazioni è quello di scegliere atlete che giocano titolari nei loro club, mentre non ho chiamato chi non gioca. Ci potranno essere delle eccezioni, ma solo nel caso abbia necessità in un determinato ruolo. L’idea di base rimane quella di contare sulle ragazze che sono state titolari in stagione”.

Il tecnico ha poi specificato: “Il nostro obiettivo è arrivare pronti al primo round della VNL, nel quale non saranno presenti le giocatrici impegnate nella Superfinal di Champions, a meno di necessità specifiche. Nella seconda tappa a Macao, invece, ci presenteremo con la squadra al completo così come in Giappone. Sappiamo tutti l’importanza di questo torneo, considerato il fatto che assegnerà gli ultimi punti del ranking mondiale utili alla qualificazione per Parigi 2024″.