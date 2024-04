Volley femminile, le qualificate dell’Italia alle Coppe Europee. Conegliano o Milano con la Champions League in mano

Conegliano e Scandicci giocheranno la Champions League 2024-2025 di volley femminile. La compagine veneta e la formazione toscana avranno il diritto di prendere parte alla prossima edizione della massima competizione europea dopo aver raggiunto la finale scudetto. Entrambe le società sono riuscite a confermare la partecipazione dell’ultima stagione.

L’Italia sarà rappresentata anche da una terza squadra, ovvero Milano. Le meneghine si sono guadagnate il tagliando il virtù del miglior piazzamento in regular season escludendo le due finaliste per il tricolore (Paola Egonu e compagne hanno terminato al terzo posto, poi hanno perso nettamente la semifinale con Scandicci).

Una tra Conegliano e Milano si presenterà alla prossima edizione con in mano la Champions League, visto che le Pantere e il Vero Volley si incroceranno nell’atto conclusivo del prossimo 5 maggio ad Antalya (Turchia). Il pass per la CEV Cup è finito nelle mani di Novara (quarta in regular season, meglio piazzata dopo le tre ammesse in Champions League), mentre in Challenge Cup ci andrà Chieri (quinta in Serie A1).

QUALIFICATE ITALIA COPPE EUROPEE VOLLEY FEMMINILE 2024-2025

Champions League: Conegliano e Scandicci (finaliste scudetto), Milano (meglio piazzata in regular season dopo le finaliste).

CEV Cup: Novara (meglio piazzata in regular season dopo le qualificate alla Champions League).

Challenge Cup: Chieri (meglio piazzata in regular season dopo le qualificate alla Champions League e alla CEV Cup).