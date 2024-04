Volley femminile, le convocate dell’Italia per il terzo collegiale. Si aggiungono le novaresi, spiccano Bosetti e Danesi

Julio Velasco, CT della Nazionale Italiana di volley femminile, ha diramato le convocazioni per il terzo collegiale della stagione, in preparazione all’ormai imminente debutto in Nations League. Al gruppo azzurro si uniranno le giocatrici di Novara, reduci dalle semifinali scudetto, mentre sono ancora assenti le atlete di Conegliano e Scandicci, poiché impegnate nell’atto conclusivo che assegna il tricolore, e quelle di Milano, che dovranno giocare la finale di Champions League contro l’imoco.

Non possono ancora essere chiamate in causa le varie Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro, Ekaterina Antropova, Monica De Gennaro, Sarah Fahr, Marina Lubian (giusto per citare alcune atlete di spicco). Senza dimenticarsi di Elena Pietrini, impegnata nella finale del campionato russo.

Da segnalare l’ingresso in gruppo della schiacciatrice Caterina Bosetti, delle centrali Sara Bonifacio e Anna Danesi, della palleggiatrice Francesca Bosio, del libero Eleonora Fersino. Rimangono Yasmina Akrari, Carlotta Cambi, Martina Bracchi, Rebecca Piva, Benedetta Sartori, Alice Degradi, Camilla Mingardi, Stella Nervini, Sylvia Nwakalor, Loveth Omoruyi, Ilaria Spirito.

CONVOCATE COLLEGIALE ITALIA VOLLEY

PALLEGGIATRICI: Carlotta Cambi (Pinerolo), Francesca Bosio (Novara).

OPPOSTI: Camilla Mingardi (Vallefoglia), Sylvia Nwakalor (Toray Arrows, Giappone).

SCHIACCIATRICI: Rebecca Piva (Busto Arsizio), Alice Degradi (Vallefoglia), Stella Nervini (Bergamo), Caterina Bosetti (Novara), Martina Bracchi (Busto Arsizio).

CENTRALI: Yasmina Akrari (Pinerolo), Benedetta Sartori (Busto Arsizio), Sara Bonifacio (Novara), Anna Danesi (Novara).

LIBERI: Ilaria Spirito (Chieri), Eleonora Fersino (Novara).