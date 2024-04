Virtus Bologna-Baskonia oggi in tv, orario Eurolega basket 2024: programma, canale, streaming

Ultima giornata di stagione regolare di Eurolega alla Segafredo Arena. Ospite della Virtus Segafredo Bologna è il Baskonia, in un confronto che deciderà sostanzialmente le ultime due posizioni ancora “mobili” del play-in: l’ottava e la decima.

Il conto è presto detto: chi vincerà oggi tra V nere e baschi sarà all’ottavo posto, chi perderà occuperà invece il decimo. Una differenza sostanziale, perché l’ottavo posto consente di sfidare il Maccabi Tel Aviv settimo con chance di pescare la seconda in classifica (che ancora non è nota), mentre da una decima posizione il massimo che si può fare è vincere due partite per poi avere dall’altra parte il Real Madrid. In ogni caso entrambe avranno la trasferta nella prima (potenzialmente unica) partita di postseason.

Il match tra Virtus Segafredo Bologna e Baskonia si giocherà oggi alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET OGGI

Venerdì 11 aprile

Ore 20:30 Virtus Segafredo Bologna-Baskonia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204)

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-BASKONIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: Sky Go, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport