Calendario Europei boxe 2024: programma giornalieri, orari, tv, streaming

Gli Europei 2024 di boxe andranno in scena a Belgrado (Serbia) dal 18 al 28 aprile. L’Italia non sarà presente con le sue stelle: tutti gli azzurri qualificati alle Olimpiadi di Parigi 2024 hanno infatti deciso di non prendere parte alla rassegna continentale e di concentrarsi sulla marcia di avvicinamento all’evento più importante della stagione.

Non saranno dunque della partita Aziz Abbes Mouhiidine (argento iridato tra i pesi massimi) e Irma Testa (Campionessa del Mondo dei pesi piuma), ma anche gli altri big del movimento tricolore: Salvatore Cavallaro (80 kg), Giordana Sorrentino (50 kg), Diego Lenzi (+92 kg), Sirine Charaabi (54 kg), Angela Carini (66 kg) e Alessia Mesiano (60 kg).

In terra slava vedremo dunque all’opera volti nuovi e giovani, che proveranno a farsi largo nel tabellone. Spiccano soprattutto Alfred Commey (80 kg), Francesco Iozia (60 kg), Olena Savchuk (54 kg), Rebecca Nicoli (60 kg) ed Assunta Canfora (63 kg). Di seguito il calendario completo, le date, il programma, il palinsesto tv e streamign degli Europei 2024 di boxe. Al momento non sono ancora stati comunicati i palinsesti.

CALENDARIO EUROPEI BOXE 2024

Gli Europei si disputeranno da giovedì 18 a domenica 28 aprile. Il programma dettagliato delle varie giornate e gli orari delle singole sessioni devono ancora essere comunicati.

PROGRAMMA EUROPEI BOXE: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: palinsesto da comunicare.

Diretta streaming: palinsesto da comunicare.