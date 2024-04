ATP Montecarlo 2024 oggi in tv: ordine di gioco 12 aprile, programma, streaming

Oggi, venerdì 12 aprile, sarà il giorno dei quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo. Sui campi in terra rossa del Country Club ci si avvicina alla stretta finale e Jannik Sinner è tra i magnifici otto che si contenderanno l’ambito titolo nel Principato. Sinner, vittorioso negli ottavi contro il tedesco Jan-Lennard Struff, sfiderà il danese Holger Rune.

Un incontro dal sapore di remake per quanto accaduto nel 2023. I due, infatti, si incrociarono in una semifinale molto tirata e condizionata dall’arrivo della pioggia e da una lunga interruzione. La spuntò Rune, in rimonta, e Jannik cercherà di vendicare quel ko, volendo replicare il medesimo riscontro ottenuto nel Round Robin delle ATP Finals di Torino.

Ad aprire il programma sul Centrale sarà il confronto tra il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Karen Khachanov. Entrambi sono riusciti a battere nel turno precedente due rivali, sulla carta, più quotati per quanto accaduto ultimamente, ovvero il tedesco Alexander Zverev e l’altro russo Daniil Medvedev. Ci si aspetta una partita equilibrata, con l’ellenico favorito.

A seguire il serbo Novak Djokovic (n.1 del mondo), presosi la rivincita nei confronti di Lorenzo Musetti, giocherà contro Alex de Minaur e anche nei confronti dell’australiano c’è un conto in sospeso, ricordando quanto accaduto in United Cup. A chiudere il programma sul campo principale la sfida tra il francese Ugo Humbert e il norvegese Casper Ruud. Da ricordare che nel torneo di doppio saranno impegnati Simone Bolelli e Andrea Vavassori che nei quarti giocheranno contro Mate Pavic/Marcelo Melo.

Le partite odierne del Masters1000 di Montecarlo saranno trasmesse in diretta televisiva dai canali Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 19.00, Sky Sport Tennis (203) per l’intera programmazione; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offre la DIRETTE LIVE testuale del match di Jannik Sinner.

ORDINE DI GIOCO ATP MONTECARLO 2024 OGGI

Venerdì 12 aprile

Court Rainier III – Ore 11.00

1. [12] Stefanos Tsitsipas GRE vs [15] Karen Khachanov

2. [7] Holger Rune DEN vs [2] Jannik Sinner ITA (non prima ore: 13:00)

3. [1] Novak Djokovic SRB vs [11] Alex de Minaur AUS

4. [14] Ugo Humbert FRA vs [8] Casper Ruud NOR

Court des Princes – Ore 11.00

1. [6] Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Sander Gille BEL / Joran Vliegen BEL

2. Nicolas Mahut FRA / Edouard Roger-Vasselin FRA vs [3] Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG

3. Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA

4. [Alt] Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER vs Taylor Fritz USA / Holger Rune DEN

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2024: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport (Sinner vs Rune)