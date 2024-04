LIVE Virtus Bologna-Baskonia, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: ultima giornata importante per la classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Baskonia, match valevole per la trentaquattresima giornata dell’Eurolega 2023-2024. Si chiude la stagione regolare.

Con la qualificazione per il Play-In già in tasca, la Virtus Bologna si trova a vivere l’ultima sua fatica, ma la sfida con il Baskonia è molto importante. La squadra di Banchi, infatti, con una vittoria concluderebbe all’ottavo posto e affronterebbe il Maccabi nel primo turno del Play-In, mentre in caso di sconfitta la Virtus sarebbe addirittura decima, affrontando in trasferta l’Efes e venendo superata proprio dal Baskonia.

La Virtus cerca una vittoria che ormai manca addirittura dal 29 febbraio, quando le V nere hanno sconfitto in casa il Valencia. Da quel momento sono arrivate sei sconfitte consecutive ed un mese e mezzo di grandissime difficoltà in campo europeo.

La palla a due di Virtus Bologna-Baskonia, match valevole per la trentaquattresima giornata dell’Eurolega 2023-2024, è in programma alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!