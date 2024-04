VIDEO Sinner-Kotov 2-0, sintesi ATP Madrid 2024: l’azzurro vince nonostante il problema all’anca

Non un match semplice quello che Jannik Sinner ha vinto questa sera al Masters 1000 di Miami. Sulla terra rossa spagnola (si è giocato con il tetto chiuso) l’altoatesino ha superato con il punteggio di 62 75 il russo Pavel Kotov, al termine di un match che ha avuto la durata di un’ora e 38 minuti.

L’altoatesino, dopo un primo set sostanzialmente in controllo vinto con il punteggio di 6-2, soffre maggiormente nel secondo, sia per un problema all’anca destra, sia per il gioco del russo che si porta avanti di un break. Ma, sul 3-5, il nostro portacolori ha cambiato marcia e ha infilato 4 game consecutivi, chiudendo il match senza ulteriori rischi.

A questo punto, se deciderà di scendere in campo domani, dovrà vedersela contro un altro russo, ovvero Karen Khachanov. Andiamo, quindi, a rivivere gli highlights della sfida tra Jannik Sinner e Pavel Kotov.

