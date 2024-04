VIDEO MotoGP, sintesi Sprint Race GP Americhe: 5 spagnoli davanti, Bagnaia delude

Maverick Vinales ha vinto o, per meglio dire, dominato la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas il pilota spagnolo (che già aveva vinto la gara del sabato di Portimao) ha staccato i rivali e ha tagliato il traguardo con ampio margine rispetto a tutti.

Maverick Vinales che partiva dalla pole position, ha dominato dal primo all’ultimo metro della gara, chiudendo con un vantaggio di 2.2 secondi su Marc Marquez autore di una prova solita e 4.3 su Jorge Martin che ha saputo risalire la china. Quarto un ottimo Pedro Acosta a 6.4 secondi, davanti a Aleix Espargarò a 6.6. Sesto Enea Bastianini a 8.6 davanti a Jack Miller settimo a 9.2 davanti a Francesco Bagnaia solamente ottavo a 9.3.

La gara in terra texana ha confermato come l’Aprilia sia una moto che, se trova le condizioni giuste e il set-up ideale, può davvero impressionare, mentre continuano le difficoltà di Francesco “Pecco” Bagnaia. Il due-volte campione del mondo, infatti, dopo aver perso terreno in partenza con la sua GP24 che ha saltellato al momento dello stacco della frizione, si è ritrovato in decima posizione, risalendo poi due sole posizioni.

