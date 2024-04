Sport in tv oggi (venerdì 12 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 12 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul torneo di Montecarlo di tennis. Nel prestigioso Masters 1000 sul rosso del Principato, Jannik Sinner lancerà il proprio guanto di sfida nei quarti di finale. Sul suo cammino ci sarà il danese Holger Rune e sarà un match molto difficile. L’obiettivo è proseguire con l’avventura.

Da programma anche il ciclismo con il Giro dell’Abruzzo e l’Eurolega di basket con la Virtus Bologna a caccia del successo contro il Baskonia. A tenere banco saranno poi anche i campionati italiani di tuffi a Torino e il primo giorno del week end del GP di Austin del Motomondiale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 12 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

10.00 Canottaggio, Coppa del Mondo a Varese: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 TennisTavolo, Qualificazione Olimpica ad Havirov (Repubblica Ceca): seconda e ultima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo a Sofìa (Bulgaria): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

10.45 Ciclismo, Giro dell’Abruzzo: ultima tappa – Diretta tv dalle 13.50 su RaiSport HD e su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Snooker, Mondiali 2024: qualificazioni – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

11.00 Tennis, Masters1000 Montecarlo: quarti di finale – Diretta tv dalle 11.00 alle 19.00 su Sky Sport Uno (201), integrale su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sinner vs Rune 2° match e non prima delle 13.00; Bolelli/Vavassori va Arevalo/Pavic 3° match e inizio programma dalle 11.00)

13.20 Ciclismo, Classic Gran Besancon Doubs – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

14.00 Pallanuoto, Coppa Italia: Pro Recco-CN Posillipo – Diretta streaming su Waterpolo Channel.

14.10 Badminton, Europei a Saarbrücken (Germania): quinta giornata – Diretta streaming sul canale Youtube Badminton Europe.

16.00 Pallanuoto, Coppa Italia: Bper Savona-Check Up RN Salerno – Diretta streaming su Waterpolo Channel.

16.00 Moto3, GP Americhe: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.00 Calcio a 5, Amichevole: Italia vs Bosnia-Erzegovina – Nessuna copertura tv/streaming.

16.25 Tuffi, Assoluti a Torino: prima giornata – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

16.50 Moto2, GP Americhe: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

17.45 MotoGP, GP Americhe: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Pallanuoto, Coppa Italia: CC Ortigia-Iren Genova Quinto – Diretta streaming su Waterpolo Channel.

20.00 Pallanuoto, Coppa Italia: AN Brescia-Trieste Pallanuoto – Diretta streaming su Waterpolo Channel.

20.15 Moto3, GP Americhe: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.15 Basket, Eurolega: Olympiakos vs Fenerbahce – Diretta streaming su DAZN; in differita dalla 22.45 su Sky Sport Arena (204) e in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Basket, Eurolega: Partizan vs Valencia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Virtus Bologna vs Baskonia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Modena vs Catanzaro – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Bundesliga: Augusburg vs Union Berlino – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Lazio vs Salernitana – Diretta tv su ZONA DAZN (214); in streaming su DAZN.

20.45 Calcio, Serie C: Arzignano vs Fiorenzuola – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga: Betis vs Celta – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Basket, Eurolega: Lyon-Villeubanne vs Barcellona – Diretta streaming su DAZN.

21.05 Moto2, GP Americhe: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

22.00 MotoGP, GP Americhe: Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Venerdì 12 aprile

18:25 Motor News con Beatrice Frangione e Luca Preti su sport2u.tv.

19:05 Waterpolo Preview 11a Puntata 2024 con Dafne Bettini: attaccante Nuoto Catania. Conduce: Andrea Addezio.

su sport2u.tv.

20:20 Volley2u con Marco Fantasia: giornalista e telecronista sportivo. Conduce: Roberta Rotelli su sport2u.tv

21:00 TennisMania Speciale Monte Carlo Masters con Guido Monaco. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

21:00 Run2u con Federica Del Buono: atleta e Massimo Magnani: tecnico del mezzofondo. Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni su sport2u.tv