VIDEO F1, il contatto tra Leclerc e Sainz a Shanghai. Bobbi: “Lo spagnolo ha copiato Verstappen”

La Sprint Race del Gran Premio della Cina, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, ha messo in scena un duello particolarmente intenso tra i due piloti del team Ferrari. Charles Leclerc attacca e Carlos Sainz risponde. Arriva il contatto. Proviamo ad andare con ordine.

Tutto è iniziato nelle battute conclusive della gara su distanza ridotta, esattamente al 16° giro. Carlos Sainz, dopo aver completato diversi giri in zona DRS alle spalle di Fernando Alonso, tenta l’attacco al connazionale. Attacco duro in accelerazione in uscita di curva 6. Il due-volte campione del mondo tiene duro e manda il ferrarista all’esterno. Nessuno dei due molla. Carlos Sainz sfrutta il lato e lo attacca di nuovo ma, a quel punto il portacolori dell’Aston Martin sbaglia e tocca il rivale in curva 8-9.

Alle loro spalle a quel punto si presenta anche Charles Leclerc (dopo che Sergio Perez li aveva già passati) che prende la scia del vicino di box nel rettilineo che porta a curva 14, lo attacca all’esterno, ma il compagno di team tira la staccata molto oltre il limite. Perde leggermente il controllo della sua SF-24 e arriva il contatto tra la posteriore sinistra del nativo di Madrid e la posteriore destra del monegasco.

Secondo l’analisi di Matteo Bobbi di Sky Sport, quanto fatto da Carlos Sainz in curva 14 non è una novità. Max Verstappen, infatti, ha utilizzato la stessa manovra per tanti anni. Andiamo, quindi, a valutare nel dettaglio cos’è successo sul tracciato di Shanghai.

VIDEO: COS’è SUCCESSO TRA LECLERC E SAINZ