VIDEO F1, GP Giappone 2024: sintesi della gara, funziona la strategia di Leclerc, podio per Sainz

Calato il sipario sul GP del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Suzuka è arrivata la doppietta della Red Bull, messasi alle spalle in questo modo la brutta domenica di Melbourne (Australia). L’olandese Max Verstappen e il messicano Sergio Perez hanno occupato il primo e secondo posto della gara nipponica e Max ha dato ulteriormente conferma della sua forza.

La Ferrari ha ottenuto il podio con lo spagnolo Carlos Sainz (terzo), protagonista di un GP solido, mentre ha concluso al quarto posto il monegasco Charles Leclerc. Quest’ultimo, solo ottavo nelle qualifiche, si è prodotto in una rimonta notevole, riuscendo a gestire le gomme medie come nessuno nel primo stint e guadagnando terreno rispetto ai suoi rivali.

Per Leclerc una buona notizia rispetto alla prestazione domenicale, ma il rammarico c’è per le qualifiche del sabato decisamente sottotono. Tuttavia, la scuderia di Maranallo ha rafforzato il suo status di seconda forza in pista, davanti alla McLaren e alla Mercedes e, su un tracciato dove l’anno passato aveva tanto sofferto, è una buona indicazione.

Certo è che Verstappen soprattutto è ancora molto distante e i 20″ rimediati da Sainz in gara parlano chiaro. Il neerlandese si candida sempre più a confermarsi campione del mondo anche quest’anno e vedremo se e quanto la Ferrari riuscirà a contrastarlo. Di seguito il video degli highlights del GP del Giappone:

VIDEO HIGHLIGHTS GP GIAPPONE F1 2024