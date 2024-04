F1, Toto Wolff: “Abbiamo imboccato la strada giusta, non vedo l’ora di gareggiare a Shanghai”

Un settimo e un nono posto per la Mercedes al termine del GP del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Un riscontro non entusiasmante, ma a detta del Team Principal, Toto Wolff ci sono aspetti positivi nella gara nipponica, vinta dall’olandese Max Verstappen (Red Bull) davanti al compagno di squadra, Sergio Perez, e alla Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz.

Ai microfoni di F1TV Wolff ha precisato: “Dobbiamo analizzare il motivo per cui nel primo stint siamo stati così in difficoltà perché nel secondo e nel terzo il nostro ritmo era ottimo. Questo è sicuramente l’aspetto positivo della gara ed è da qui che si deve ripartire pensando al prossimo appuntamento in Cina“.

Il manager austriaco, dunque, vede il bicchiere mezzo pieno: “Ci sono dati confortanti e significa che con la W15 abbiamo imboccato la strada giusta. La velocità dimostrata non si riflette nel nostro risultato. Non vedo l’ora di gareggiare a Shanghai. Dobbiamo solo iniziare meglio il week end e trarre giovamento da quanto è accaduto a Suzuka“, ha sottolineato Wolff.

Non resta quindi che attendere il fine-settimana cinese su una pista che non viene affrontata dai piloti da tempo, visto quanto accaduto a causa della pandemia. Un week end in cui ci sarà anche la Sprint Race e il format della tre-giorni ne sarà indubbiamente influenzato.