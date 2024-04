F1, Frederic Vasseur: “Ferrari opposta rispetto all’anno scorso, ci manca la qualifica. Una domanda per Horner…”

La Ferrari archivia il GP del Giappone, quarta tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Suzuka, con un doppio piazzamento di spessore. Carlos Sainz è infatti riuscito a salire sul terzo gradino del podio dopo la vittoria ottenuta due settimane fa in Australia, mentre Charles Leclerc ha tagliato il traguardo in quarta piazza dopo una splendida rimonta dall’ottava posizione sulla griglia di partenza. Bilancio indubbiamente positivo, frutto di un buon passo gara grazie a cui si è messa una pezza sulle qualifiche non così esaltanti a causa di qualche difficoltà di troppo sul giro secco.

Le monoposto della Scuderia di Maranello non hanno potuto nulla contro lo strapotere delle Red Bull, capaci di firmare la doppietta nel Sol Levante per merito di Max Verstappen (terza vittoria stagionale, pronto riscatto dopo il ritiro forzato a Melbourne) e di Sergio Perez (convincente secondo dopo la partenza in prima fila accanto al compagno di squadra). Il Cavallino Rampante è in crescita, anche se contro la scuderia austriaca sembra esserci davvero poco da fare, salvo particolari episodi che rimescolano le carte in tavola. Si tornerà in pista settimana prossima in Cina, per chiudere questa parentesi in terra asiatica prima della trasferta di Miami e dell’appuntamento di Imola.

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha tracciato un bilancio ai microfoni di Sky Sport F1: “Credo sia andata molto bene per entrambi i piloti, sia la strategia che la gestione delle gomme. Gara solida di Sainz e bel recupero di Leclerc, ottimo lavoro di squadra. In qualifica avremmo potuto fare qualcosa di meglio. Penso che la strategia più veloce fosse sulle due soste. Per questo abbiamo mantenuto questa su Sainz, la scelta su Leclerc è stata dettata da esigenze di traffico, per non trovarci imbottigliati. Credo che la strategia sia stata quella giusta”.

Il team principal ha poi proseguito: “Questo weekend avremmo potuto fare un lavoro migliore, mi riferisco alle qualifiche. La domenica il degrado è stato sotto controllo: è quasi l’opposto rispetto all’anno scorso. Dobbiamo migliorare qualcosa in qualifica, soprattutto con Charles, perché poi non è facile partire dall’ottavo posto”.

Quanto è migliorare la Red Bull con gli ultimi aggiornamenti? “Non ne ho proprio idea onestamente, dovreste chiederlo a Horner! Finora siamo molto concentrati sulla nostra macchina per sfruttare al meglio il pacchetto che abbiamo. Al momento non siamo ancora al livello ottimale: dobbiamo porre il focus sull’assetto, sulla gestione del weekend e sulla gestione delle gomme. Poi potremo portare degli aggiornamenti più avanti nella stagione”.

Carlos Sainz ha superato Leclerc in pista: “Non erano sulla stessa strategia, è stata una decisione semplice. Non erano in lotta, è stato anche chiaro per Charles”.