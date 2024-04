Vela, Trofeo Princesa Sofia 2024: Tita-Banti alla riscossa! In lotta per la vittoria anche Renna e Pianosi

Condizioni meteo ottimali e grande spettacolo a Palma di Maiorca nella terza giornata ufficiale di gara della 53ma edizione del Trofeo Princesa Sofia, valevole anche come prima tappa stagionale della World Cup Series 2024 di vela olimpica. Un vento abbastanza stabile sin dal mattino tra i 7 ed i 10 nodi ha consentito agli organizzatori di completare un elevato numero di regate, portandosi in pari con il programma in quasi tutte le classi.

In chiusura di day-3 nel Nacra 17 i campioni olimpici e mondiali in carica Ruggero Tita/Caterina Banti hanno riscattato un avvio negativo piazzando un fantastico parziale di 1-1-3 e recuperando ben sette posizioni nella generale fino alla seconda piazza con 35 punti netti, a -10 dai tedeschi Kohlhoff/Stuhlemmer. Sesto posto provvisorio a -4 dalla zona podio per Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei, che hanno invece rallentato il passo con 7-10-16 nelle tre regate di oggi.

Grande rimonta nel windsurf (iQFoil) femminile di Marta Maggetti dalla 14ma alla sesta piazza assoluta grazie ad una buona costanza nelle tre prove Course ed uno Slalom odierni, mentre si trova sempre al comando della graduatoria la norvegese Maya Gysler. In campo maschile prosegue la progressione di Nicolò Renna, secondo a -5 dal leader polacco Pawel Tarnowski dopo aver inanellato uno score di 1-7-1-1 nelle quattro regate Course di oggi.

Italia ancora competitiva ma un po’ più distante dalla top3 nel singolo maschile ILCA 7, con un brillante Dimitri Peroni 5° overall e Lorenzo Brando Chiavarini 13° in una classifica guidata sempre dal britannico Michael Beckett. Due brutti passi falsi in avvio di Gold Fleet purtroppo nel singolo femminile ILCA 6 per Chiara Benini Floriani, che sprofonda in ventesima posizione a -17 dalla top10. In testa la coppia formata dalla britannica Matilda Nicholls e l’australiana Mara Stransky.

Nonostante due DNC ed un 14° posto, nel Formula Kite femminile Maggie Pescetto ha saputo limitare i danni grazie ad un notevole inizio di giornata (3-2) attestandosi in sesta posizione assoluta. Leader sempre più incontrastata l’americana Daniela Moroz, in assenza delle francesi e britanniche più forti. Tra gli uomini Riccardo Pianosi ha archiviato tre primi ed un secondo posto parziali, affiancando il fuoriclasse singaporiano Max Maeder al comando della generale a quota 10 punti netti, mentre Lorenzo Boschetti è quarto a pari punti con il terzo classificato austriaco Valentin Bontus.

Giornata fantastica negli skiff 49erFX per Jana Germani/Giorgia Bertuzzi, che balzano in un colpo solo dal 17° al 4° posto overall con 20 punti netti (1-1-6-3 lo score odierno) a -7 dalle leader norvegesi Næss/Rønningen, ma si difendono alla grande anche Sofia Giunchiglia/Giulia Schio in 11ma piazza con 33 punti. Restano in quota nei 49er Simone Ferrarese/Leonardo Chistè, 12mi con 28 punti ad un’incollatura dalla zona Medal Race, e Uberto Crivelli Visconti/Giulio Calabrò 17mi con 32 punti, in una classifica capitanata dagli australiani Ferguson/Paul. Top10 lontana purtroppo nel 470 misto per Elena Berta/Bruno Festo e Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini, rispettivamente in 16ma e 18ma posizione, mentre guidano la generale gli svedesi Dahlberg/Karlsson.