Vela, Trofeo Princesa Sofia 2024: Tita-Banti balzano in testa nei Nacra 17! Dieci equipaggi azzurri in top10

L’Italia continua a recitare un ruolo da protagonista nelle acque di Palma di Maiorca (Isole Baleari, Spagna) anche nella quarta giornata ufficiale di gara della 53ma edizione del Trofeo Princesa Sofia, valevole anche come prima tappa stagionale della World Cup Series 2024 di vela olimpica. Quest’oggi hanno completato almeno una regata di Gold Fleet tutte le classi ad eccezione dell’iQFoil maschile e femminile.

Ottime notizie nei Nacra 17, con i campioni olimpici e iridati in carica Ruggero Tita/Caterina Banti che sono balzati al comando della generale a quota 63 punti netti grazie ad uno score odierno di 3-6-19, approfittando del crollo dei tedeschi Kohlhoff/Stuhlemmer (35-12-33) e portandosi a +7 sui britannici Gimson/Burnet e +11 sui connazionali azzurri Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei (27-5-9), che condividono la terza piazza con gli argentini Majdalani/Bosco.

Nel singolo maschile ILCA 7 resta in quota Dimitri Peroni (9-36 di giornata nella flotta Gold), 6° overall ma distante oltre 30 punti dal podio, mentre crolla Lorenzo Brando Chiavarini in 26ma piazza. Al comando sempre il britannico Michael Beckett. Azzurre lontane dalla top10 nel singolo femminile ILCA 6 (Chiara Benini Floriani la migliore 31ma), in cui svetta l’australiana Mara Stransky.

Prosegue la lieve flessione nel Formula Kite femminile di Maggie Pescetto (5-13-14), scesa in settima posizione assoluta ma ancora saldamente nella top10 che vale virtualmente il pass per le Medal Series in una competizione dominata sin qui dalla statunitense Daniela Moroz. Va avanti invece tra gli uomini l’appassionante testa a testa al vertice tra il singaporiano Max Maeder e Riccardo Pianosi, con il nostro portacolori che deve inseguire a -3 dal leader dopo aver registrato un parziale di 4-3-1-3 nelle prime quattro prove di Gold Fleet. 9° Lorenzo Boschetti.

Giornata altalenante negli skiff 49erFX per Jana Germani/Giorgia Bertuzzi, che archiviano un 2° e scartano un 19° posto confermandosi in quarta piazza overall nella generale a -2 dalla zona podio e a -20 dalle battistrada norvegesi Næss/Rønningen. Ottimo avvio di Gold Fleet nei 49er per Simone Ferrarese/Leonardo Chistè (15-6-10-15), che entrano nella top10 attestandosi in ottava posizione provvisoria a -25 dal podio e a +6 sui primi degli esclusi dalla Medal Race. In testa a pari punti i polacchi Przybytek/Piasecki e gli spagnoli Botin Le Chever/Trittel Paul. Una sola regata di Gold Fleet infine nel 470 misto, in cui è arrivato il successo di Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini valevole per la 12ma posizione assoluta in classifica a -4 dalla top10. Restano in vetta gli svedesi Dahlberg/Karlsson.