Van der Poel può vincere anche la Liegi-Bastogne-Liegi? Un buon piazzamento in passato, ma troverà Pogacar…

Vincere aiuta a vincere, si sa. Con una condizione così poi non si può che sognare in grande: Mathieu van der Poel si è aggiudicato due Classiche Monumento in stagione, Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix, ha lanciato Jasper Philipsen verso il trionfo alla Sanremo e non vuole fermarsi qui.

Il fenomeno dell’Alpecin-Deceuninck non ha infatti terminato i suoi appuntamenti in questa primavera devastante: settimana prossima sarà al via dell’Amstel Gold Race e, soprattutto, quella successiva dovrebbe prendere parte anche alla Liegi-Bastogne-Liegi, provando una tripletta che lo farebbe entrare ancor di più nella storia.

Una sola partecipazione per van der Poel alla Doyenne, nel 2020, quando era ancora lontano dal suo top a livello fisico, riuscendo comunque a chiudere con una positiva sesta piazza. L’altimetria non è dalla sua parte, viste le tante salite presenti, ma non mancano le possibilità di far bene, soprattutto visto lo stato di forma.

Sarà uno spettacolo assoluto visto che la rivalità sarà di quelle bellissime, con Tadej Pogacar: lo sloveno questa volta partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare attento a non portarsi sul finale il campione del mondo a ruota, perché potrebbe addirittura sorprenderlo.