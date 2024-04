Valentino Rossi verso Bagnaia: “Sarò in debito con te per tutta la vita”. Riferimento a Marc Marquez?

Valentino Rossi si è goduto un grande spettacolo ieri a Jerez de la Frontera (Spagna), sede del quarto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito dedicato alla memoria di Angel Nieto, Francesco Bagnaia si è preso una bella rivincita. Dopo non aver ottenuto risultati esaltati e reduce dalla caduta nella Sprint Race in Spagna, Pecco aveva voglia di far vedere a tutti che il n.1 della categoria è sempre lui.

L’ha fatto il centauro piemontese, mettendo in mostra sorpassi da urlo, un grande ritmo e una strenua resistenza nei confronti di un arrembante Marc Marquez, che nell’ultima parte della gara era riuscito a rientrare su Bagnaia in fuga, tentando il sorpasso nel terzo settore della pista a cinque giri dalla conclusione. In quel caso, Bagnaia ha fatto capire all’iberico che non c’era alcuna intenzione di farsi passare.

In curva-10, i due sono venuti a contatto e l’entrata di Pecco sullo spagnolo è stata al limite. Nessuna conseguenza per fortuna e tifosi impazziti in circuito e davanti alla tv. Ai microfoni di Sky Sport, Rossi ha analizzato alcuni aspetti interessati. In primis, pungolato sul tema dei detrattori di Bagnaia, che descrivono il ducatista solo come un calcolatore e in grado di vincere essenzialmente sulla moto migliore del lotto, ha dichiarato: “Vorrei proprio sapere chi è che non è ancora del tutto convinto di lui“.

Successivamente, rivolgendosi al centauro della Ducati presente anch’egli ai microfoni dell’emittente, ha aggiunto: “Sarò in debito con te per tutta la vita, non so se riuscirò a fare qualcosa di bello quanto la tua gara di oggi“. Un riferimento un po’ criptico e maliziosamente si può pensare che il fatto di aver battuto in quel modo Marquez sia stato motivo di soddisfazione anche per il “Dottore”, conoscendo la storia degli scontri tra lui e il Cabroncito. Bagnaia gli ha risposto: “Mi sembra che tu abbia già dato abbastanza. Vale, dire che siamo pari“.