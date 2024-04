United Rugby Championship: Benetton Treviso, missione compiuta. Newport battuto con bonus

Si è disputata a Monigo la sfida valevole per la quattordicesima giornata dell’United Rugby Championship e sul terreno sono scese in campo la Benetton Treviso e i Newport Dragons. Per i veneti l’occasione, e l’obbligo, di conquistare punti pesanti in chiave playoff, mentre Newport cercava un colpaccio per risollevare una stagione difficile. Ecco come è andata.

Avvio di match equilibrato, con Treviso che sfrutta la mischia per allontanare i Dragons dai propri 22 metri, ma squadre che faticano a costruire azioni pericolose. Prima fiammata al 5’, quando Rhyno Smith trova un fantastico gap, si invola, offload per Leonardo Marin, che però non passa e occasione sprecata. Al 7’, però, ecco che Marin e Smith si scambiano i ruoli e il numero 15 arriva fino in fondo e punteggio sul 7-0. Qualche errore di troppo da entrambe le parti, con Newport che può riportarsi in attacco, occasione ma pallone intercettato da Ratave e nulla di fatto. Al 18’ altra fiammata biancoverde, questa volta con Uren, ma si isola il mediano e alla fine perde palla.

Insistono i Dragons, ma ottima difesa veneta che spegne ogni speranza per gli ospiti. Così torna a spingere Treviso, ma un passaggio sbagliato di Albornoz nega un’occasione d’oro. Si resta così in sostanziale equilibrio a Monigo mentre passano i minuti. Alla mezz’ora occasione buonissima per Treviso e alla fine da maul è Gianmarco Lucchesi a staccarsi e schiacciare per il 12-0. E al 36’ Uren intercetta un pallone, si invola e schiaccia tra i pali per il 19-0.

Treviso che ora ha 40 minuti per non far rientrare in partita Newport e per trovare la meta di un bonus fondamentale nella corsa playoff. Ma al 43’ pallone intercettato ad Albernoz da Ross, corsa da 22 a 22 e meta del 19-7. Immediata, però, la reazione di Treviso, che al 45’ con un calcio trova Ratave al largo, che resta in campo e schiaccia. Bonus e punteggio che va sul 24-7. Ancora una volta, però, Treviso regala pallone e meta ai Dragons al 53’ con Blacker per il 24-12.

Benetton che, così, tiene vivi i Newport Dragons mentre si entra nell’ultimo quarto del match. E troppi errori di handling dei veneti, che concedono possessi agli ospiti. Prova ad alzare il baricentro Treviso, puntando sulla superiorità in mischia, e a far passare i minuti. E al 71’ la meta che chiude il discorso. Mischia nei 22 difensivi per i Dragons, calcio a liberare che viene stoppato da Iachizzi, che nonostante venga trattenuto si tuffa e schiaccia per il 29-12. E prima della fine va a segno anche Michele Lamaro per il 36-12. E prima della fine terzo regalo biancoverde ai Dragons che ringraziano e segnano con Hope per il 36-19 che ridanno speranza ai gallesi per il bonus.