Beach volley, Nicolai/Cottafava eliminati nel girone a Tepic! In tarda serata Menegatti/Gottardi a caccia della semifinale

Si ferma subito anche l’avventura di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava nell’Elite 16 di Tepic. Una battuta d’arresto che conferma lo stato di forma non proprio ideale per la coppia azzurra che però è solita ad alzare l’asticella nel prossimo mese per arrivare al meglio nella fase clou della stagione, tra luglio e agosto. Gli azzurri hanno lottato alla pari con gli statunitensi Crabb/Brunner, coppia che invece è in gran forma visto che arriva dal successo di Guadalajara, ma hanno dovuto cedere al tiebreak.

Nel primo set gli azzurri meglio nella parte iniziale (5-2 e 12-9) ma Crabb/Brunner tornano sotto nel finale, piazzano il break di 3-0 che frutta il 18-17 e ai vantaggi riescono ad avere la meglio con il punteggio di 22-20. Nel secondo set meglio la coppia USA nella prima parte (U7-4 e 14-11) ma gli azzurri non mollano, pareggiano a quota 16, conquistano due set ball sul 20-18 ma non li sfruttano, però al terzo tentativo si impongono con il punteggio di 22-20. Tie break ad altalena con Crabb/Brunner a tentare di fuggire (5-2 e 9-7) e gli azzurri che restano in scia fino al 12-11, prima di crollare nel finale con il break di 3-1 per gli statunitensi che vincono 15-12, poi saranno eliminati negli ottavi di finale.

Attesa, invece, per i quarti di finale del torneo femminile che vedranno protagoniste in tarda serata, alle 23.00, Menegatti/Gottardi contro le tedesche Muller/Tillmann. La coppia teutonica ha sorprendentemente eliminato negli ottavi di finale le statunitensi Nuss/Kloth che si sono qualificate per il rotto della cuffia per gli ottavi di finale e a Tepic non sono mai riuscite ad esprimere il loro miglior beach volley. Nei due precedenti fra le due coppie, a Ostrava e Amburgo lo scorso anno, sono sempre state le tedesche ad avere la meglio.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Grimalt/Grimalt (CHI) 2-0 (21-14, 22-20), Ahman/Hellvig (SWE)-van de Velde/Immers (NED) 2-1 (16-21, 21-16, 15-12). van de Velde/Immers (NED)-Grimalt/Grimalt (CHI) 2-1 (21-12, 17-21, 15-7), Åhman/Hellvig (SWE)-Brouwer/Meeuwsen (NED) 2-0 (21-16, 21-8). Åhman/Hellvig (SWE)-Grimalt/Grimalt (CHI) 2-0 (21-17, 21-15), Brouwer/Meeuwsen (NED)-van de Velde/Immers (NED) 0-2 (0-21, 0-21).

Pool B. Bryl/Łosiak (POL)-George/Andre (BRA) 0-2 (26-28, 15-21), Perusic/Schweiner (CZE)-Ranghieri/Carambula (ITA) 2-1 (18-21, 21-19, 16-14). Ranghieri/Carambula (ITA)-George/Andre (BRA) 0-2 (16-21, 20-22), Perusic/Schweiner (CZE)-Bryl/Łosiak (POL) 2-1 (19-21, 21-17, 15-13). Perusic/Schweiner (CZE)-George/Andre (BRA) 0-2 (0-21, 0-21), Bryl/Łosiak (POL)-Ranghieri/Carambula (ITA) 2-0 (26-24, 21-15).

Pool C. Cottafava/Nicolai (ITA)-Herrera/Gavira (ESP) 1-2 (21-18, 19-21, 12-15), Boermans/de Groot (NED)-Crabb/Brunner (USA) 2-0 (21-14, 21-19). Crabb/Brunner (USA)-Herrera/Gavira (ESP) 1-2 (18-21, 21-17, 14-16), Boermans/de Groot (NED)-Cottafava/Nicolai (ITA) 2-0 (21-16, 21-11). Boermans/de Groot (NED)-Herrera/Gavira (ESP) 1-2 (28-30, 21-19, 14-16), Cottafava/Nicolai (ITA)-Crabb/Brunner (USA) 1-2 (20-22, 22-20, 12-15).

Pool D. Ehlers/Wickler (GER)-Diaz/Alayo (CUB) 2-0 (22-20, 21-14), Partain/Benesh (USA)-Sarabia /Cruz (MEX) 2-0 (21-15, 21-13). Sarabia /Cruz (MEX)-Diaz/Alayo (CUB) 0-2 (18-21, 12-21), Partain/Benesh (USA)-Ehlers/Wickler (GER) 0-2 (13-21, 13-21), Partain/Benesh (USA)-Diaz/Alayo (CUB) 2-0 (21-16, 21-19), Ehlers/Wickler (GER)-Sarabia /Cruz (MEX) 2-0 (21-17, 21-11).

Ottavi di finale: Boermans/de Groot (NED)-Brouwer/Meeuwsen (NED) 2-1 (18-21, 21-15, 15-8), Perusic/Schweiner (CZE)-Diaz/Alayo (CUB) 0-2 (19-21, 18-21), Crabb/Brunner (USA)-van de Velde/Immers (NED) 0-2 (14-21, 16-21), Bryl/Łosiak (POL)-Partain/Benesh (USA) 2-0 (21-17, 21-18).

Quarti di finale: Boermans/de Groot (NED)-George/Andre (BRA), Herrera/Gavira (ESP)-Diaz/Alayo (CUB), van de Velde/Immers (NED)-Ehlers/Wickler (GER), Åhman/Hellvig (SWE)-Bryl/Łosiak (POL)

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A: Müller/Tillmann (GER)-Wang/Dong (CHN) 2-0 (21-11, 21-17), Ittlinger/Borger (GER)-Hüberli/Brunner (SUI) 0-2 (13-21, 20-22). Hüberli/Brunner (SUI)-Wang/Dong (CHN) 2-0 (21-15, 21-14), Ittlinger/Borger (GER)-Müller/Tillmann (GER) 0-2 (16-21, 19-21). Ittlinger/Borger (GER)-Wang/Dong (CHN) 2-0 (21-10, 21-14), Müller/Tillmann (GER)-Hüberli/Brunner (SUI) 0-2 (14-21, 15-21).

Pool B. Liliana/Paula (ESP)-Pavan/McBain (CAN) 1-2 (18-21, 21-18, 13-15), Hughes/Cheng (USA)-Gottardi/Menegatti (ITA) 1-2 (21-13, 16-21, 13-15). Gottardi/Menegatti (ITA)-Pavan/McBain (CAN) 2-1 (21-18, 15-21, 15-12), Hughes/Cheng (USA)-Liliana/Paula (ESP) 2-0 (21-13, 21-14). Hughes/Cheng (USA)-Pavan/McBain (CAN) 2-0 (21-18, 27-25), Liliana/Paula (ESP)-Gottardi/Menegatti (ITA) 0-2 (22-24, 19-21).

Pool C. Stam/Schoon (NED)-Klinger/Klinger (AUT) 2-0 (21-18, 21-9), Nuss/Kloth (USA)-Ludwig/Lippmann (GER) 1-2 (17-21, 21-13, 14-16). Ludwig/Lippmann (GER)-Klinger/Klinger (AUT) 2-1 (21-23, 21-14, 15-11), Nuss/Kloth (USA)-Stam/Schoon (NED) 0-2 (15-21, 13-21). Nuss/Kloth (USA)-Klinger/Klinger (AUT) 2-1 (21-18, 16-21, 15-7), Stam/Schoon (NED)-Ludwig/Lippmann (GER) 2-1 (19-21, 21-14, 19-17).

Pool D. 20.20: Melissa/Brandie (CAN)-Tainá/Victoria (BRA) 2-1 (19-21, 22-20, 15-13), Carol/Barbara (BRA)-Gutierrez/Flores (MEX) 2-0 (21-13, 21-10). Gutierrez/Flores (MEX)-Tainá/Victoria (BRA) 2-1 (17-21, 21-16, 15-13), Carol/Barbara (BRA)-Melissa/Brandie (CAN) 2-0 (21-17, 22-20). Carol/Barbara (BRA)-Tainá/Victoria (BRA) 1-2 (18-21, 21-19, 14-16), Melissa/Brandie (CAN)-Gutierrez/Flores (MEX) 2-0 (21-12, 21-9)

Ottavi di finale: Müller/Tillmann (GER)-Nuss/Kloth (USA) 2-0 (22-20, 24-22), Hughes/Cheng (USA)-Tainá/Victoria (BRA) 1-2 (21-12, 18-21, 9-15), Ittlinger/Borger (GER)-Ludwig/Lippmann (GER) 2-0 (27-25, 21-14), Pavan/McBain (CAN)-Melissa/Brandie (CAN) 0-2 (15-21, 13-21).

Quarti di finale: Müller/Tillmann (GER)-Gottardi/Menegatti (ITA), Stam/Schoon (NED)-Tainá/Victoria (BRA), Ittlinger/Borger (GER)-Carol/Barbara (BRA), Hüberli/Brunner (SUI)-Melissa/Brandie (CAN)